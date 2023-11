Im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma fand in der Zeit vom 16. bis zum 20. Okto­ber 2023 an der Erlö­ser-Schu­le in Bam­berg eine span­nen­de Pro­jekt­wo­che statt: Gemein­sam mit dem Bild­hau­er Tho­mas Gröh­ling haben sich Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klas­sen 7 bis 9 mit dem The­ma „Bie­nen im Gar­ten – der Lebens­raum von Bie­nen“ beschäf­tigt und ein Insek­ten­haus gebaut und eine Bie­nen­wie­se ange­legt – beste Vor­aus­set­zun­gen dafür, dass sich im Schul­gar­ten der Erlö­ser­schu­le im näch­sten Jahr Bie­nen ansiedeln.

Wäh­rend der Pro­jekt­wo­che wur­de in der Erlö­ser­schu­le flei­ßig gehäm­mert, geschnitzt, gebohrt, gemalt und geackert. Ein beson­de­res High­light war der Bau eines Insek­ten­hau­ses, das von bunt bemal­ten Robi­ni­en­boh­len ein­ge­rahmt wird. Zusätz­lich gestal­te­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler fünf Robi­ni­en­steh­len, auf denen bun­te Vögel sit­zen und die so nicht nur als wei­te­re Nist­hil­fen die­nen, son­dern auch den Gar­ten rich­tig hübsch machen.

Der zwei­te Schwer­punkt der Pro­jekt­wo­che lag auf dem Anle­gen einer Bie­nen­wie­se. Zusam­men mit ihrer Leh­re­rin Judith San­der und einer Bam­ber­ger Gärt­ne­rei haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ein Pflanz­kon­zept erstellt und ver­schie­de­ne Stau­den und Wild­blu­men gesetzt, an denen im näch­sten Früh­jahr beson­ders die Bie­nen gro­ße Freu­de haben wer­den. Schul­lei­ter Eugen Küg­ler ist von dem neu­en Lehr­gar­ten völ­lig begei­stert und freut sich vor allem über „das gro­ße Enga­ge­ment“ sei­ner Schü­le­rin­nen und Schü­ler bei der Projektwoche.

Deren Ziel war es, den Schul­gar­ten zu einem Lehr­gar­ten wei­ter­zu­ent­wickeln und den Kin­dern neben gestal­te­ri­schen und koope­ra­ti­ven Fähig­kei­ten auch Wis­sen über die Bedeu­tung von Natur, Bie­nen und Bio­di­ver­si­tät zu vermitteln.

Ins­ge­samt gilt die Erlö­ser-Schu­le als ein Vor­bild für vie­le ande­re Schu­len, da sie die The­men gesun­de Ernäh­rung, Umwelt­schutz und Nach­hal­tig­keit för­dert. Dies ist vor allem dem ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment der mit­wir­ken­den Leh­re­rin­nen und Leh­rer zu verdanken.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt Mit­Mach­Kli­ma und dem The­ma Schul­gär­ten, fin­den Sie auf www​.mit​mach​kli​ma​.de

Info

Das „Mit­Mach­Kli­ma“ ist ein Pro­jekt der Stadt Bam­berg. Ziel ist es, den Kli­ma­schutz vor Ort zusam­men mit allen rele­van­ten Akteu­ren in der Stadt zu stär­ken. Rund 3,3 Mil­lio­nen Euro Bun­des­för­der­mit­tel flie­ßen bis 2024 für viel­fäl­ti­ge Kli­ma­schutz- und Nach­bar­schafts­pro­jek­te in die Dom­stadt. Ein Bei­spiel ist die erst kürz­lich neu ange­schaff­te Fahr­rad­rik­scha, die den inter­ge­ne­ra­tio­nel­len Aus­tausch för­dert und eine umwelt­freund­li­che Stadt­rund­fahrt der beson­de­ren Art für bewe­gungs­ein­ge­schränk­te Men­schen bie­tet. Oder das Kli­ma-Arbo­re­tum am Hei­del­steig, wo mehr als 20 hit­ze­be­stän­di­ge Baum­ar­ten für ein bes­se­res Stadt­kli­ma gepflanzt wur­den und damit gleich­zei­tig auch ein neu geschaf­fe­ner Bil­dungs­ort ent­stan­den ist.

Das Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ ist aber nicht nur eine kli­ma­po­li­ti­sche Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Der Begriff „Kli­ma“ bezieht sich auch auf das sozia­le Kli­ma in der Stadt, in der es allen Men­schen mög­lich sein soll, sich am Stadt­le­ben zu betei­li­gen und Bam­berg aktiv mit­zu­ge­stal­ten. Aktu­ell lau­fen dazu gera­de eine CargoBike-Kam­pa­gne für Gewer­be­trei­ben­de in Bam­berg, die Kon­zep­ti­on von Schul­gär­ten und die Paten­pro­jek­te, bei denen alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger ein­ge­la­den sind, sich mit Ideen für Kli­ma­schutz- und Nach­hal­tig­keits­maß­nah­men einzubringen.

Für mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt besu­chen Sie die Web­sei­te www​.mit​mach​kli​ma​.de oder Sie errei­chen das Pro­jekt­team per Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de.