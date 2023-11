Ab Mon­tag, 13. Novem­ber 2023, star­tet in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on der Stadt Forch­heim und beim Haupt­spon­sor der Weih­nachts­lot­te­rie, der VR-Bank Bam­berg-Forch­heim, der Los­ver­kauf der Advents­ka­len­der-Akti­on 2023. Der Haupt­ge­winn ist ein nagel­neu­er Mitsu­bi­shi Space­star. Mit Unter­stüt­zung der Spon­so­ren aus der Forch­hei­mer Geschäfts­welt wer­den vie­le wert­vol­le Prei­se als Advents­ge­schen­ke für die Besucher*innen des Weih­nachts­mark­tes bereit­ge­stellt. Jeden Abend wird ein attrak­ti­ver Tages­preis im Wert von min­de­stens 250,00 Euro um 18.30 Uhr im Rah­men der Forch­hei­mer Advents­ka­len­der-Akti­on ver­lost. Einer der drei Forch­hei­mer Weih­nachts­en­gel zieht täg­lich das Gewin­ner­los auf der Weih­nachts­markt­büh­ne in der Satt­ler­tor­stra­ße. Am Hei­lig­abend darf sich ein*e glückliche*r Gewinner*in wie­der über ein nagel­neu­es Auto freu­en. In die­sem Jahr wird ein Mitsu­bi­shi Space Star als Gewinn zur Ver­fü­gung gestellt. Haupt­spon­sor des Neu­wa­gens ist die VR-Bank Bam­berg-Forch­heim, wei­te­re Spon­so­ren sind der Hei­mat­ver­ein Forch­heim und das Auto­haus Mai­er in Schlüs­sel­feld. Mit jedem Los der ins­ge­samt 40.000 Weih­nachts­lo­se hat man die Chan­ce auf einen Tages­preis im Wert von min­de­stens 250 Euro und am 24. Dezem­ber 2023 sogar auf den Haupt­preis, den Mitsu­bi­shi Space­star. Alex­an­der Brehm, Vor­stand der VR-Bank, freut sich über die gemein­sa­me Akti­on und betont, dass sich die VR Bank Bam­berg-Forch­heim als Haupt­spon­sor des Advents­ka­len­ders und als star­ker Part­ner in der Regi­on ger­ne für den guten Zweck und die nach­hal­ti­ge För­de­rung der Gemein­schaft ein­setzt. Den Erlös aus dem Los­ver­kauf ver­wen­det der Ver­an­stal­ter der Weih­nachts­lot­te­rie – der Hei­mat­ver­ein Forch­heim – für die Unter­stüt­zung kul­tu­rel­ler, sozia­ler und regio­na­ler Pro­jek­te. Ein Weih­nachts­los kostet 1,00 Euro und ist in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forch­heim im Innen­hof der Kai­ser­pfalz und in der Filia­le der VR-Bank Bam­berg-Forch­heim in der Haupt­stra­ße 39 erhältlich.