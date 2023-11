Das Forch­hei­mer Insti­tut für Gre­go­ria­nik zum Mit­sin­gen lädt ein zu einem Work­shop mit Pfar­rer Weking Welt­zer am Sams­tag, 11. Novem­ber 2023, 10.00 bis 16.30 Uhr ins Klo­ster Hei­den­heim am Hah­nen­kamm. Mit beson­de­rer Berück­sich­ti­gung der bevor­ste­hen­den Kir­chen­jah­res­zeit steht im Vor­der­grund das Ein­üben eini­ger der schön­sten gre­go­ria­ni­schen Gesän­ge der Advents- und Weih­nachts­zeit. Herz­li­che Ein­la­dung ergeht an alle, die einen Tag lang mit geist­li­chen Gesän­gen Abstand neh­men wol­len von der Hek­tik des All­tags und von den bela­sten­den Ereig­nis­sen des Welt­ge­sche­hens. Beson­de­re musi­ka­li­sche und stimm­li­che Fähig­kei­ten sind nicht vor­aus­ge­setzt, um zu erfah­ren, wie es sich bewahr­hei­tet, dass gre­go­ria­ni­sches Sin­gen „das Gemüt für Gott auf­tau­en kann“ (Augu­sti­nus). Treff­punkt: 91719 Hei­den­heim, Ring­str. 8. Anmel­dung erbe­ten an den Kurs­lei­ter Weking Welt­zer, Satt­ler­tor­stra­ße 48 A, 91301 Forch­heim oder E‑Mail: info@​haus-​feldweg.​de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.gre​go​ria​nik​-zum​-mit​sin​gen​.de