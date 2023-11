„Es ist so schön, dass wir hier end­lich alle bei­ein­an­der sein dür­fen“, Land­rat Peter Berek war die Begei­ste­rung deut­lich anzu­mer­ken. „Ich freue mich von gan­zem Her­zen, Dele­ga­tio­nen unse­rer Part­ner­re­gio­nen end­lich wie­der und zum ersten Mal in mei­ner Amts­zeit über­haupt, hier im Fich­tel­ge­bir­ge begrü­ßen zu dürfen.“

Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge pflegt zwei lang­jäh­ri­ge Part­ner­schaf­ten. Seit 1989 besteht eine offi­zi­el­le Ver­bin­dung nach Veszprém in Ungarn, die Ursprün­ge der Part­ner­schaft zu Tor­balı in der Tür­kei rei­chen in die frü­hen 80er Jah­re zurück; offi­zi­ell besteht die Part­ner­schaft seit dem Jahr 2006.

Um den Gästen eine unver­gess­li­che Zeit im Fich­tel­ge­bir­ge zu berei­ten, hat­te das Orga­ni­sa­ti­ons-Team aus dem Land­rats­amt ein kurz­wei­li­ges Pro­gramm zusam­men­ge­stellt. Eine Füh­rung durch die Lui­sen­burg-Natur­büh­ne, eine Wan­de­rung auf die Köss­ei­ne, ein Besuch des Hei­mat­mark­tes im Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um oder ein Aus­flug ins benach­bar­te Karls­bad stan­den unter ande­rem auf dem Pro­gramm. Dar­über hin­aus ging es natür­lich auch im einen inhalt­li­chen Aus­tausch zwi­schen den drei Regio­nen. So beka­men die Dele­ga­tio­nen die Mög­lich­keit, sich über die erfolg­rei­che Regio­nal­ent­wick­lung im Fich­tel­ge­bir­ge und über die aktu­el­len The­men­stel­lun­gen und Her­aus­for­de­run­gen zu informieren.

„In unse­ren Regio­nen sind wir durch­aus mit ähn­li­chen Auf­ga­ben­stel­lun­gen befasst und hebt man den Blick auf die glo­ba­le Ebe­ne, dann bewe­gen uns alle die glei­chen gro­ßen The­men. Ich bin mir sicher – und das habe ich auch so aus dem Aus­tausch mit den Mit­rei­sen­den bei­der Dele­ga­tio­nen mit­ge­nom­men – dass das per­sön­li­che Gespräch, sich ken­nen und auch nah zu sein, uner­setz­lich ist, um ver­ständ­nis­voll und part­ner­schaft­lich mit­ein­an­der umzu­ge­hen“, so Peter Berek abschließend.