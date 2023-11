Am Mitt­woch, 8. Novem­ber 2023, heißt es wie­der die Tanz­schu­he zu schnü­ren und ab auf die Tanz­flä­che. Das Senio­ren­bü­ro der Stadt Bam­berg lädt von 13 bis 16 Uhr in das Tanz­stu­dio Stein zum inzwi­schen tra­di­tio­nel­len Senio­ren­tanz. Wer etwas für das Herz-Kreis­lauf-System und bei inten­si­ver Bewe­gung auch auto­ma­tisch etwas für die gei­sti­ge Lei­stungs­fä­hig­keit tun will, soll­te dabei sein. Auch für das leib­li­che Wohl ist bestens gesorgt: Es gibt Geträn­ke und selbst­ge­backe­ne Kuchen.

Das Tanz­stu­dio Stein befin­det sich am Lau­ban­ger 13 und ist mit dem Stadt­bus gut erreich­bar. Der Ein­tritt in Höhe von 5 Euro ist vor Ort im Tanz­stu­dio zu ent­rich­ten. Um bes­ser pla­nen zu kön­nen, bit­tet das Senio­ren­bü­ro um vor­he­ri­ge Anmel­dung am Mon­tag, 6. Novem­ber 2023, von 8 bis 12 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 0951/87–1514.