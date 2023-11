Ein unge­zwun­ge­ner Aus­tausch über das Kul­tur­le­ben in Bay­reuth – und damit natür­lich auch über Werk und Wir­ken Richard Wag­ners – steht im Mit­tel­punkt des Kul­tur­stamm­tischs, den der Richard-Wag­ner-Ver­band Bay­reuth seit 2014 etwa sechs Mal jähr­lich ver­an­stal­tet. Das näch­ste Tref­fen fin­det statt am Diens­tag, 7. Novem­ber 2023, ab 19 Uhr, im Neben­zim­mer der Braue­rei­schän­ke am Markt, Maxi­mi­li­an­stra­ße 56 statt. Gäste sind bei die­sem Tref­fen, bei dem in der Regel auch die Fest­spiel­lei­tung ver­tre­ten ist, herz­lich will­kom­men. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über den Ver­band gibt es hier: www​.rwv​-bay​reuth​.de