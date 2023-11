BAY­REUTH – Am Mitt­woch, 8. Novem­ber, von 13.30 bis 16.30 Uhr, laden das Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth und das Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te zu einer gemein­sa­men Mit­mach-Akti­on in die Lern­werk­statt in der Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 17 ein. Hier wird, ent­spre­chend der Jah­res­zeit, zunächst Weiß­kraut geho­belt. Mit einer beson­de­ren Gewürz­mi­schung wird das Kraut in die Gär­töp­fe ein­ge­stampft und zum Fer­men­tie­ren im histo­ri­schen Kel­ler­ge­wöl­be des Muse­ums für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te ein­ge­la­gert. Im Anschluss gibt es Kaf­fee und Kuchen sowie Infor­ma­tio­nen zu den Bera­tungs­an­ge­bo­ten des Senio­ren­am­tes. Um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter den Tele­fon­num­mern 0921 7846–1437 oder ‑1436 wird gebe­ten. Die Ange­bo­te der Lern­werk­statt sind kosten­frei! Ver­an­stal­tungs­ort ist die Lern­werk­statt im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 17. Das Muse­um ist mit dem Stadt­bus wie folgt erreich­bar: Von der Hal­te­stel­le ZOH bis zur Hal­te­stel­le Adolf-Wäch­ter-Stra­ße (Bus 301), dann Fuß­weg von der Hal­te­stel­le cir­ca zehn Minuten.