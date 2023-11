Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth bie­tet im Rah­men der Akti­ons­wo­chen Gesund­heit von Stadt und Land­kreis Bay­reuth noch bis zum 25. Novem­ber 2023 eine Foto­aus­stel­lung mit Bil­dern von Flo­ri­an Maßen an. Sie ist unter dem Mot­to „Augen­schmaus“ in Zusam­men­ar­beit mit der Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth in der Gale­rie des RW21 zu sehen. Bewe­gung und gesun­des Essen machen Spaß und sind ein­fach in den All­tag zu inte­grie­ren. Genau die­sen Ansatz illu­striert die Foto­aus­stel­lung. Sie bie­tet zudem zwei Mit­mach­sta­tio­nen, die ein­la­den, in Bewe­gung zu kom­men. Der Bay­reu­ther Foto­graf Flo­ri­an Maßen, selbst Sport­ler aus Lei­den­schaft, zeigt mit mehr als nur ein paar „Schnapp­schüs­sen“, wie viel Spaß Bewe­gung macht. Sei­ne ein­drucks­vol­len Sport­auf­nah­men wur­den mit Food­fo­to­gra­fie kom­bi­niert, die far­ben­froh und mit einem Augen­zwin­kern daher­kommt. Sie setzt gesun­de Lebens­mit­tel auf krea­ti­ve Wei­se in Sze­ne, denn das Auge isst bekannt­lich mit!