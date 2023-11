Rück­blickend betrach­tet war der Okto­ber 2023 im Ver­gleich zum lang­jäh­ri­gen Mit­tel außer­ge­wöhn­lich nass und sehr mild. Sicht­bar ist der Trend, dass sich der Som­mer wei­ter in den Herbst hin­ein ver­schiebt. So tra­gen Bie­nen auch jetzt noch Pol­len für ihre Brut ein, bei­spiels­wei­se von den wun­der­schön blü­hen­den Astern. Aber auch die bie­nen­schäd­li­chen Var­roa­mil­ben lie­ben die­se war­men Wet­ter­la­gen. Sehr zum Ver­druss der Bie­nen­pfle­ger, die erst bei Frost­käl­te für eine Restent­mil­bung sor­gen kön­nen. Trotz­dem ist es gut zu wis­sen, dass nach jah­re­lan­ger Inter­ven­ti­on end­lich seit Sep­tem­ber nun auch in Deutsch­land das Sub­li­mie­ren („Ver­damp­fen“) von Oxal­säu­re zur Var­ro­a­be­kämp­fung zuge­las­sen ist. Was es dabei zu beach­ten gilt und wel­che wei­te­re, vor allem bie­nen­scho­nen­de Ver­fah­ren es gibt, erfah­ren Inter­es­sier­te von der Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de. Sie lädt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ zu einem kosten­lo­sen Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch ein am Mitt­woch, 8. Novem­ber 2023 ab 19 Uhr in einem Neben­raum (bit­te beim Wirt erfra­gen) der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.