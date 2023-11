Kul­tu­rel­le Bil­dung in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen för­dern, das hat sich der KS:BAM – Kultur.Service Bam­berg für Schu­len und Kitas auf die Fah­nen geschrie­ben und am 25. Okto­ber Anbieter:innen kul­tu­rel­ler Bil­dungs­pro­jek­te zu einer Kultur.Stunde in die Treff­bar des ETA Hoff­mann Thea­ters ein­ge­la­den, um ihre jewei­li­gen Pro­jek­te vorzustellen.

Zahl­rei­che Akteur:innen sind der Ein­la­dung gefolgt: Ste­pha­nie Schmitt und Inga Braun­gart von der Stadt­bü­che­rei Bam­berg waren eben­so mit dabei wie Lenn­art Peters und Gee­na Stalph von Ping­pong-Work­shops, Eva-Ute Jacob von Erleb­nis Weltkulturerbe/​Bamberg erle­ben oder Dag­mar Ohrn­dorf vom BBK Ober­fran­ken, Saskia Zink und The­re­se Frosch vom ETA Hoff­mann Thea­ter, Flo­ri­an Stein vom Tanz­stu­dio Stein sowie die Akteur:innen Jan Bur­me­ster, Clau­dia Häne und Agnes Marr. Sie alle prä­sen­tier­ten ein bun­tes Ange­bot aus krea­ti­ven, künst­le­ri­schen, stadt­ge­schicht­li­chen, lite­ra­ri­schen, phi­lo­so­phi­schen, thea­ter- und medi­en­päd­ago­gi­schen sowie tän­ze­ri­schen Pro­jek­ten. Anja Hof­mann und Anna Huth vom KS:BAM hat­ten mit der Vor­stel­lung wei­te­rer Kulturpartner:innen Pro­jek­te mit im Gepäck, die das Ange­bot um den Bereich Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung ergänzten.

Mit der Kultur.Stunde hat der KS:BAM ein For­mat in locke­rer Atmo­sphä­re geschaf­fen, dass den ersten per­sön­li­chen Kon­takt zwi­schen Lehr­kräf­ten, Päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten und Kulturpartner:innen erleich­tert. „Alle Teil­neh­men­den sind sehr schnell mit­ein­an­der ins Gespräch gekom­men, um klei­ne­re, aber auch grö­ße­re Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te mit den Kin­dern und Jugend­li­chen zu pla­nen“, freut sich Anja Hof­mann vom KS:BAM.

Info

Der KS:BAM ist die kom­mu­na­le Koor­di­nie­rungs­stel­le für Kul­tu­rel­le Bil­dung in Stadt und Land­kreis Bam­berg mit Sitz im Kul­tur­amt der Stadt Bam­berg. Seit Anfang 2007 bün­delt, för­dert und ver­mit­telt der KS:BAM kul­tu­rel­le Bil­dungs­an­ge­bo­te für Schu­len und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen. 2010 ent­wickel­te er das mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Kul­tur. Klas­sen-Pro­gramm, um Kul­tu­rel­le Bil­dung dau­er­haft im Schul- und Kitaall­tag zu ver­an­kern. Im Rah­men der Kultur.Klassen arbei­ten rund 100 qua­li­fi­zier­te kul­tur­päd­ago­gi­sche Kooperationspartner:innen in rund 350 Pro­jek­ten mit Schu­len und Kitas zusam­men. Am Pro­gramm betei­ligt sind momen­tan (und res­sour­cen­be­dingt) 21 Bil­dungs­ein­rich­tun­gen mit rund 50 Kultur.Klassen, dar­un­ter Kitas, Grund‑, Förder‑, Mittel‑, Real- und Berufs­schu­len inklu­si­ve des Kultur.Kinderhauses Frens­dorf, der . Kul​tur​.Schu​le der Stadt Bam­berg sowie 4 Schu­len mit Kultur.Profil in Stadt und Land­kreis Bam­berg. Es pro­fi­tie­ren also Kin­der ab einem Jahr genau­so wie Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne, unab­hän­gig von Her­kunft, Bil­dung oder Ein­kom­men der Eltern.