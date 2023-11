Ab 1. Novem­ber über­nimmt Poli­zei­rat Stef­fen Schorr das Amt des Dienst­stel­len­lei­ters der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels. Sein Vor­gän­ger, Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Vol­ker Pütt­ner, hat­te die Dienst­stel­le inte­rims­wei­se für die Dau­er von sechs Mona­ten geführt.

Im Rah­men der for­mel­len Amts­über­ga­be in der Alten Syn­ago­ge in Lich­ten­fels stell­te Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes den neu­en Chef der Lich­ten­fel­ser Poli­zei offi­zi­ell vor und über­trug ihm die Amts­ge­schäf­te. Bei Vol­ker Pütt­ner bedank­te er sich für das gezeig­te Enga­ge­ment und wür­dig­te des­sen Leistungen.

Vol­ker Pütt­ner verabschiedet

Für den 38-jäh­ri­gen Vol­ker Pütt­ner endet mit der Amts­über­ga­be die sog. Füh­rungs­be­wäh­rung zur Qua­li­fi­zie­rung für Ämter der vier­ten Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne. Seit zwei Jah­ren bewährt sich der gebür­ti­ge Sel­ber für den Auf­stieg in den vor­mals höhe­ren Dienst. Hier­zu wur­de er bereits in ver­schie­de­nen Funk­tio­nen in Ober­fran­ken ver­wen­det. Auch schon zuvor konn­te sich Vol­ker Pütt­ner einen brei­ten Erfah­rungs­schatz aneig­nen. Sei­ne bis­he­ri­ge Kar­rie­re begann nach Abschluss des Stu­di­ums für den geho­be­nen Dienst 2010 in der Lan­des­haupt­stadt Mün­chen, wo er im Strei­fen­dienst, bei der Kri­mi­nal­po­li­zei und der Ein­satz­zen­tra­le ein­ge­setzt war. 2014 kehr­te der Fami­li­en­va­ter nach Ober­fran­ken zurück und über­nahm fort­an bis 2021 Füh­rungs­auf­ga­ben bei den Inspek­tio­nen Stadt­stein­ach und Kulmbach.

Stef­fen Schorr über­nimmt das Amt des Dienststellenleiters

Stef­fen Schorr hat das Stu­di­um für Ämter der vier­ten Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne erfolg­reich abge­schlos­sen. Die dienst­li­che Lauf­bahn des 38-Jäh­ri­gen begann 2003 im dama­li­gen mitt­le­ren Dienst. Vor sei­nem ersten Auf­stieg in die drit­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne, ehe­mals geho­be­ner Dienst, war er meh­re­re Jah­re bei den Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen und Coburg tätig. Nach Ende des Stu­di­ums über­nahm der gebür­ti­ge Cobur­ger ver­schie­de­ne Auf­ga­ben in den Berei­chen Coburg und Bam­berg. Damit stell­te Stef­fen Schorr sein Poten­ti­al als Füh­rungs­kraft der ober­frän­ki­schen Poli­zei wie­der­holt unter Beweis. In den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren absol­vier­te er das Stu­di­um für die vier­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne und wur­de nach des­sen Abschluss zum Poli­zei­rat ernannt.

Der Ein­la­dung zum Amts­wech­sel waren zahl­rei­che Ehren­gä­ste sowie Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus den Berei­chen Coburg, Kro­nach und Lich­ten­fels gefolgt. Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes und Poli­zei­vi­ze­prä­si­dent Armin Schmel­zer wünsch­ten dem neu­en Dienst­stel­len­lei­ter alles Gute und viel Erfolg für sei­ne neue Posi­ti­on und die kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen als Chef der Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels.