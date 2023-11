Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Gar­ten­mö­bel entwendet

Möh­ren­dorf, Klein­see­bach – Im Tat­zeit­raum vom 30.09.2023 – 13.10.2023 ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter meh­re­re Gar­ten­mö­bel in der Esels­hai­de in Möh­ren­dorf. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 1.000,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Dieb­stahl machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tel.-Nr.: 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am 03.11.2023 kam es in einem Out­let eines ört­li­chen Sport­ar­ti­kel­her­stel­lers zu einem Laden­dieb­stahl durch zwei Täter. Die Laden­die­be gin­gen mit meh­re­ren Beklei­dungs­ar­ti­kel in die Umklei­de­ka­bi­nen. Nach kur­zer Zeit wur­den die Kabi­nen wie­der ver­las­sen und die Täter hat­ten weni­ger Arti­kel in der Hand. Nach­dem die Laden­die­be den Kas­sen­be­reich pas­siert hat­ten und die Kabi­nen leer waren, wur­de sie von dem Laden­de­tek­tiv auf­ge­hal­ten. Unter den „Stra­ßen­kla­mot­ten“ kam das Die­bes­gut zum Vor­schein. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Fron­tal­zu­sam­men­stoß Hans-Mai­er-Stra­ße/Ans­ba­cher Straße

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­mit­tag befuhr eine 19-jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Neu­stadt a.d. Aisch mit ihrem Pkw die Links­ab­bie­ger­spur auf der Hans-Mai­er-Stra­ße und bog nach links in Rich­tung „Stei­ner­ne Brücke“ ab. Dabei über­sah die­se einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, sodass es im Kreu­zungs­be­reich zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß kam. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Glück­li­cher­wei­se wur­de bei dem Unfall nie­mand verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unfall­flucht in Hemhofen

Im Zeit­raum vom 13.10.2023 bis zum Nach­mit­tag des 28.10.2023 kam es in Hem­ho­fen zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Am Kaul­berg fuhr ein unbe­kann­tes Fahr­zeug in einen Gar­ten­zaun, der hier­durch ver­bo­gen und des­sen Ver­an­ke­rungs­pfo­sten aus dem Fun­da­ment geris­sen wur­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Pkw aus Kur­ve geschleudert

Auf der Kreis­stra­ße bei Lon­ner­stadt kam es am Frei­tag­vor­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Pkw im Kur­ven­be­reich, auf­grund der regen­nas­sen Fahr­bahn, in den Gra­ben geschleu­dert wur­de. Der Pkw blieb auf dem Fahr­zeug­dach lie­gen. Der Fah­rer des Pkw, ein 19-jäh­ri­ger Mann, blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Die Poli­zei appel­liert an alle Fahr­zeug­füh­rer, die Geschwin­dig­keit immer den Wet­ter­ver­hält­nis­sen anzupassen.

Laden­dieb auf fri­scher Tat gefasst

Am Frei­tag­abend wur­de in einem Super­markt in Höch­stadt ein Laden­dieb auf fri­scher Tat ertappt. Die auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin des Geschäfts beob­ach­te­te, wie der 25-jäh­ri­ge Mann diver­se Waren im Laden aus­pack­te und in ver­schie­de­ne Jacken­ta­schen steck­te. An der Kas­se bezahl­te er ledig­lich eini­ge Back­wa­ren. Das Die­bes­gut hat­te einen Gesamt­wert von über 100 Euro. Nach pas­sie­ren des Kas­sen­be­rei­ches wur­de er von Mit­ar­bei­ten­den ange­spro­chen und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten. Bei der Durch­su­chung wur­de fest­ge­stellt, dass der Mann beim Dieb­stahl ein Mes­ser zugriffs­be­reit in sei­ner Jacken­ta­sche mit­ge­führt hat. Gegen ihn wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls mit Waf­fen eröffnet.

Betrun­ke­ne Pkw-Fah­re­rin ver­ur­sach­te Verkehrsunfall

In Höch­stadt Etzels­kir­chen kam es am frü­hen Sams­tag­mor­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall. Die betrof­fe­ne Pkw-Fah­re­rin teil­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt tele­fo­nisch mit, einer Kat­ze aus­ge­wi­chen und dann mit einem gepark­ten Pkw kol­li­diert zu sein. Die wenig spä­ter am Unfall­ort ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe der hie­si­gen Dienst­stel­le stell­te schnell star­ken Alko­hol­ge­ruch bei der 28-jäh­ri­gen Pkw-Fah­re­rin fest. Ein mit ihr durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,82 Pro­mil­le. Sie wur­de zur Blut­ent­nah­me in ein Kran­ken­haus gebracht und ihr Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Gegen die Frau wird nun wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge des Kon­sums von Alko­hol ermit­telt. Sie muss zudem mit dem Ent­zug ihrer Fahr­erlaub­nis rechnen.