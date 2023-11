Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner Fahr­gast beschäf­tigt die Polizei

Coburg – Am Frei­tag Nach­mit­tag wur­de der Poli­zei ein betrun­ke­ner Fahr­gast im Bus am Thea­ter­platz mit­ge­teilt, der den Bus nicht ver­las­sen woll­te. Vor Ein­tref­fen der Strei­fe uri­nier­te der Fahr­gast noch pro­vo­ka­tiv vor dem Fahr­dienst­lei­ter auf die hin­te­re Sitz­rei­he des Busses.

Der Betrun­ke­ne war aggres­siv und unein­sich­tig, wes­halb ihm Hand­fes­seln ange­legt wur­den und er zum Gewahr­sam in die Haft­räu­me der PI Coburg ver­bracht wur­de. Nur eine Stun­de nach der Ent­las­sung aus dem Gewahr­sam wur­de der Mann wie­der, dies­mal in einem Döner­la­den in der Moh­ren­stra­ße auf­fäl­lig. Auch hier woll­te der den Laden trotz Auf­for­de­rung des Besit­zers nicht ver­las­sen. Da der Betrun­ke­ne ohne festen Wohn­sitz war und über kei­ner­lei Bar­mit­tel ver­füg­te wur­de er die Nacht über in Schutz­ge­wahr­sam genommen.

Ein­miet­be­trug

Coburg – Ein amts­be­kann­ter Mann mie­te­te sich in einem Gast­hof in Coburg ein. Als der Gast­wirt im Zim­mer des Man­nes vor­bei­kam um die aus­ste­hen­den Logis-Kosten ein­zu­trei­ben muss­te er fest­stel­len, dass der Mann das Zim­mer bereits geräumt hat­te und ver­schwun­den war.

Mit der glei­chen Masche war der amts­be­kann­te Mann unmit­tel­bar zuvor in einem ande­ren Gast­haus unterwegs.

Fahr­rad­dieb­stahl

Coburg – Am Frei­tag, 03.11.2023 in der Zeit vom 18:00 bis 19:00 Uhr stell­te ein Mann sein Fahr­rad vor dem Fit­ness­stu­dio „Fit­ness Fabrik“ in der Kar­che­stra­ße ab. Als er nach dem Besuch des Fit­ness­stu­di­os zum Abstell­ort zurück­kam stell­te er das Feh­len des Fahr­ra­des fest.. Dabei han­delt es sich um ein grau/​oranges Moun­tain­bike der Mar­ke Cube. Das Fahr­rad hat einen Wert von ca. 500,- €. Wer konn­te etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten? Bit­te mel­den sie sich bei der Poli­zei unter: 09561/645–0

Im Kli­ni­kum aufgeführt

Coburg – Zwei jun­ge Män­ner kamen im Lau­fe des Frei­tag ins Kli­ni­kum Coburg, da sie bewusst­los im Zug ange­trof­fen wur­den. Als sie aus ihrem Deli­ri­um erwach­ten, fing einer der bei­den laut­stark an sich über die Behand­lung zu beschwe­ren. Da die bei­den zwi­schen­zeit­lich nicht mehr behand­lungs­be­dürf­tig waren, wur­den sie durch die Poli­zei aus dem Kli­ni­kum ver­bracht und für die­sen Bereich ein Platz­ver­weis erteilt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -