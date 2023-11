Foto­gra­fen spen­den ihre Fotos für den guten Zweck

Der neue Natur­ka­len­der für 2024 des LBV Coburg mit den schön­sten Natur­fo­tos aus dem Cobur­ger Land ist ab sofort an ver­schie­de­nen Ver­kaufs­stel­len im Cobur­ger Land ver­füg­bar. Der Kalen­der wird jedes Jahr von der Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie des LBV Coburg in einem Foto­wett­be­werb zusam­men­ge­stellt. Dabei stel­len die Foto­gra­fen ihre Fotos kosten­los zur Ver­fü­gung, damit der Ver­kaufs­er­lös des Kalen­ders zu 100 Pro­zent dem Natur­schutz im Cobur­ger Land zugu­te kommt.

In der Cobur­ger Kreis­grup­pe des gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­eins hat­te sich 2019 eine Grup­pe Natur­fo­to­gra­fen zusam­men­ge­fun­den, die seit­dem sehr aktiv ist: Die Natur­lieb­ha­ber tau­schen sich fast täg­lich über eine Whats­app-Grup­pe über ihre Fotos aus, haben dabei eini­ge bemer­kens­wer­te Neu­fun­de von Arten im Cobur­ger Land gemacht, haben die eige­ne Home­page www.naturfoto-lbv-coburg pro­gram­miert und haben bei den Cobur­ger Wan­der­fal­ken in der Moriz­kir­che nicht nur eine Web­cam instal­liert, son­dern auch noch einen viel beach­te­ten Doku­men­tar­film dar­über erstellt.

Nun hat die rüh­ri­ge Arbeits­grup­pe nach einem Foto­wett­be­werb zum vier­ten Mal in Fol­ge einen Natur­ka­len­der auf­ge­legt. In die­sem Jahr wur­den 139 Bil­der ein­ge­reicht, wie­der eines schö­ner als das ande­re. Vor­ga­be für die Ein­sen­dung der Bil­der war, dass die­se in der Natur des Cobur­ger Lands und in den angren­zen­den Land­krei­sen im Zeit­raum von Novem­ber 2022 bis Okto­ber 2023 auf­ge­nom­men wor­den waren. Alle mit­wir­ken­den Foto­gra­fen haben über ein Bewer­tungs­ver­fah­ren die schön­sten Bil­der für den Kalen­der aus­ge­sucht. Das Spek­trum der Sie­ger­bil­der ist sehr breit gefä­chert: Es reicht von Rep­ti­li­en, Amphi­bi­en, Insek­ten bis hin zu einer gan­zen Rei­he von Vögeln. Alle Bil­der wer­den von den Foto­gra­fen kosten­los für den guten Zweck zur Ver­fü­gung gestellt. Alle Ein­nah­men kom­men also zu 100 Pro­zent dem Natur­schutz im Cobur­ger Land zugute.

Der Kalen­der kostet die­ses Mal 19 Euro, also 5 Euro mehr als ver­gan­ge­nes Jahr. „Das hat meh­re­re Grün­de“, sagt Frank Rei­ßen­we­ber, Erster Vor­sit­zen­der des gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Natur­schutz­ver­eins. „Der neue Kalen­der ist nun zwei­sei­tig bedruckt und lässt sich so auch im For­mat DINA 2 auf­hän­gen. Auf den Rück­sei­ten der Monats­bil­der sind jeweils Bil­der­kol­la­gen zu sehen, um mehr Fotos hono­rie­ren zu kön­nen. Das neue For­mat stei­gert aber lei­der die Druck­ko­sten, neben den infla­ti­ons- und ener­gie­ko­sten­be­ding­ten Teue­run­gen.“ Der LBV Coburg freut sich über jedes ver­kauf­te Exem­plar. „Wer die Natur und das Cobur­ger Land liebt und sich gleich­zei­tig für den guten Zweck ein­set­zen möch­te, dem sei der Kalen­der wärm­stens als Weih­nachts­ge­schenk emp­foh­len.“ Der Kalen­der mit den beein­drucken­den Natur­fo­tos wird ab sofort an meh­re­ren Stand­or­ten im Cobur­ger Land ver­kauft: in der Buch­hand­lung Rie­mann am Cobur­ger Markt­platz, im Natur­kun­de­mu­se­um, in der Buch­hand­lung Sta­che in Neu­stadt bei Coburg, in der Haus­arzt­pra­xis Herold in Röden­tal oder beim LBV direkt über ein Bestell­for­mu­lar auf der Inter­net­sei­te www​.coburg​.lbv​.de.

Der Foto-Arbeits­grup­pe des LBV Coburg kann man sich ger­ne noch anschlie­ßen. „Vie­len Natur­fo­to­gra­fen fehlt ein Netz­werk, mit dem sie sich über Ihr Hob­by aus­tau­schen kön­nen“, erzählt der 23-jäh­ri­ge Urs Leuthäu­sser, der zusam­men mit dem gleich­alt­ri­gen Basti­an For­kel die Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie vor vier Jah­ren gegrün­det hat, um sich mit ande­ren Natur­fo­to­gra­fen zu bespre­chen, Wis­sen wei­ter­zu­ge­ben, zusam­men auf foto­gra­fi­sche Streif­zü­ge zu gehen und zusam­men Arten zu bestim­men. Vie­le der Akti­ven aus der Arbeits­grup­pe enga­gie­ren sich beim LBV auch in wei­te­ren ehren­amt­li­chen Tätig­keits­fel­dern, zum Bei­spiel bei der Lei­tung der Arbeits­grup­pen Orni­tho­lo­gie und Her­pe­to­lo­gie, der Was­ser­vo­gel­zäh­lung sowie im Eulen­schutz. „Allen Foto­gra­fen ist klar, dass sich Natur­schutz nicht nur um schö­ne Bil­der dre­hen kann“, sagt Urs Leuthäu­sser. „Nichts­de­sto­trotz bleibt die Kame­ra bei allen Akti­vi­tä­ten in Reich­wei­te. Sinn­vol­les Tun muss ja auch doku­men­tiert wer­den.“ Wer sich ger­ne den Natur­fo­to­gra­fen anschlie­ßen möch­te, der wen­det sich an urs.​leuthaeusser@​lbv.​de.