In der 45. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 43-jäh­ri­gen J. wegen ver­such­ten Mor­des in Tat­ein­heit mit gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung am 06.11.2023, 09:00 Uhr, vor der 2. Straf­kam­mer (Az. 27 Ks 1107 Js 5999/23).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, in der Nacht des 12.03.2023 auf dem Betriebs­ge­län­de einer Spe­di­ti­on im Land­kreis Bam­berg dem Geschä­dig­ten nach einem vor­an­ge­gan­ge­nen Streit auf­ge­lau­ert und ihn in Tötungs­ab­sicht hin­ter­rücks ange­grif­fen zu haben. Er soll hier­bei mit einem Base­ball­schlä­ger oder einem ähn­li­chen Gegen­stand zunächst zwei kräf­ti­ge Schlä­ge gegen den Hin­ter­kopf des Geschä­dig­ten aus­ge­führt haben, wor­auf­hin die­ser zu Boden gegan­gen sein soll.

Der Ange­klag­te soll auch hier­nach wei­te­re Schlä­ge gegen den Kör­per des auf dem Boden lie­gen­den Geschä­dig­ten aus­ge­führt haben, wodurch die­ser meh­re­re Kopf­platz­wun­den und eine Tho­rax­prel­lung erlit­ten haben soll. Erst als der Ange­klag­te davon aus­ge­gan­gen sei, der Geschä­dig­te sei nicht mehr am Leben, habe er die Flucht ergriffen.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 13.11.2023, 15.11.2023 und 17.11.2023