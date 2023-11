Der 6. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hält an die­sem Wochen­en­de die bereits vier­te Aus­wärts­auf­ga­be der Sai­son für die Bam­berg Bas­kets bereit. Am Sonn­tag ist die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel um 15:30 Uhr zu Gast im SNP dome bei den MLP Aca­de­mics Hei­del­berg. Bei­de Teams (BAM 1–3 / HDB 1–4) konn­ten in ihren bis­he­ri­gen Par­tien nur einen Sieg auf ihrem Kon­to ver­bu­chen und wis­sen somit um die Bedeu­tung die­ser Partie.

Wie alle Spie­le der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga wird auch die Begeg­nung der jeweils neun­ma­li­gen Deut­schen Mei­ster live und in vol­ler Län­ge bei Dyn zu sehen sein. Die Über­tra­gung aus Hei­del­berg beginnt um 15:15 Uhr.

