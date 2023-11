Fahr­bahn­in­stand­set­zungs­ar­bei­ten erfor­dern die Sper­rung der Anschluss­stel­le Knetz­gau in Fahrt­rich­tung Bam­berg von Mon­tag, den 6.11.2023 ab 7 Uhr bis Sams­tag, den 11.11.2023. um ca. 18 Uhr.

Um zusätz­li­che Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen zu ver­mei­den, wer­den par­al­lel zu den vom staat­li­chen Bau­amt Schwein­furt ver­an­lass­ten Bau­ar­bei­ten an der ST 2276, schritt­wei­se auch die Anschluss­stel­len­ä­ste der Auto­bahn­an­schluss­stel­le Knetz­gau erneuert.

In einer ersten Bau­pha­se erfol­gen die Arbei­ten in Fahrt­rich­tung Bam­berg. Hier­für ist die Anschluss­stel­le Knetz­gau in Fahrt­rich­tung Bam­berg vom 06.11.2023 bis 11.11.2023 gesperrt.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die an der Anschluss­stel­le Knetz­gau die A70 ver­las­sen möch­ten, wer­den bereits vor der Anschluss­stel­le Haß­furt über die Sper­rung infor­miert, ver­bun­den mit der Emp­feh­lung dort aus­zu­fah­ren und der U23 in Rich­tung Knetz­gau zu folgen.

Ver­kehrs­teil­neh­mer, die an der Anschluss­stel­le Knetz­gau in Fahrt­rich­tung Bam­berg auf­fah­ren möch­ten, wer­den auf­grund der Maß­nah­me des staat­li­chen Bau­am­tes bereits ört­lich umgeleitet.

Die Ver­kehrs­be­zie­hun­gen an der Anschluss­stel­le Knetz­gau in Fahrt­rich­tung Schwein­furt sind durch die Bau­maß­nah­me nicht betroffen.

In einer spä­te­ren Bau­pha­se ist die Erneue­rung der nörd­li­chen Anschluss­stel­len­sei­te vor­ge­se­hen. Hier­für erfolgt jedoch eine geson­der­te Presseinformation.

Wir bit­ten die Ver­kehrs­teil­neh­mer für die unver­meid­ba­ren Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen um Ver­ständ­nis sowie um eine umsich­ti­ge Fahr­wei­se im Baustellenbereich.