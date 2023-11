Bau- und Werk­aus­schuss tagt am Dienstag

Der Bau- und der Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb kommt am Diens­tag, 7. Novem­ber, um 16:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung im Klei­nen Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses (1. OG) ste­hen die Auf­trags­er­tei­lung an den Gewin­ner für Kunst am Bau am Dechs­endor­fer Feu­er­wehr­haus, der Haus­halt 2024 samt Stel­len­plä­nen und Anträ­gen, die Bud­gets und Arbeits­pro­gram­me der Fachäm­ter und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Sport­aus­schuss ent­schei­det über Ver­ga­be der Leistungssportmittel

Die Mit­glie­der des Sport­aus­schus­ses des Stadt­rats tref­fen sich am Diens­tag, 7. Novem­ber, um 17:00 Uhr zu ihrer näch­sten öffent­li­chen Sit­zung. Sie fin­det im Rats­saal des Rat­hau­ses statt. Neben dem Haus­halt 2024 samt Stel­len­plan, Fach­amts­bud­get und Arbeits­pro­gramm des Amtes für Sport und Gesund­heits­för­de­rung, geht es auch um die Ver­ga­be der Leistungssportmittel.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Haus­halt domi­niert Kul­tur- und Freizeitausschuss

Der Haus­halt für das kom­men­de Jahr ist auch Schwer­punkt der näch­sten Sit­zung des Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schus­ses am Mitt­woch, 8. Novem­ber, um 16:00 Uhr, im Rat­haus (1. OG, Klei­ner Sit­zungs­saal). Außer­dem geht es auch um die Ergän­zung des För­der­ver­trags für das Kul­tur­zen­trum E‑Werk GmbH, die finan­zi­el­le Situa­ti­on des Erlan­ger Musik­in­sti­tuts, die Richt­li­ni­en zur Ver­lei­hung des Kul­tur­prei­ses der Stadt und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Sozi­al-/Ge­sund­heits­aus­schuss tagt

Der Sozi­al- und Gesund­heits­aus­schuss des Stadt­rats tagt am Mitt­woch, 8. Novem­ber, um 16:00 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses (1. OG). Er befasst sich unter ande­rem mit der Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Abtei­lung Senio­ren­amt, dem Haus­halt für das kom­men­de Jahr, dem Arbeits­pro­gramm des Sozi­al­amts für das kom­men­de Jahr sowie der Ein­satz von Stiftungsmitteln.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Wirt­schafts­plan 2024 The­ma beim Jobcenter-Werkausschuss

Der Werk­aus­schuss Erlan­ger Job­cen­ter (EJC) trifft sich am Mitt­woch, 8. Novem­ber, um 18:00 Uhr im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung. Das Arbeits­markt­pro­gramm 2024 und der Wirt­schafts­plan für das kom­men­de Jahr ste­hen unter ande­rem auf der Tagesordnung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Frau­en­au­ra­cher Orts­bei­rat befasst sich mit Brunnen

Der Brun­nen in der Klo­ster­mühl­gas­se ist ein The­ma in der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des Orts­bei­rats Frau­en­au­rach am Mitt­woch, 8. Novem­ber, um 19:30 Uhr im Gemein­de­zen­trum (Gais­bühl­stra­ße 4). Außer­dem geht es unter ande­rem um das wei­te­re Vor­ge­hen bei der Gestal­tung der neu­en Pumptrack­an­la­ge, der aktu­el­le Stand zum Auto­bahn­aus­bau sowie die Schnell­bus­li­nie 281S.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Jugend­hil­fe­aus­schuss berät über Zuschuss­er­hö­hung für Jugendfarm

Die Erhö­hung des Zuschus­ses an die Jugend­farm Erlan­gen e. V. ist ein The­ma der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des Jugend­hil­fe­aus­schus­ses. Sie fin­det am Don­ners­tag, 9. Novem­ber, um 16:00 Uhr im Rats­saal des Rat­hau­ses statt (1. OG). Mit­tel­be­reit­stel­lun­gen für das Stadt­ju­gend­amt, der Haus­halt für das kom­men­de Jahr samt Stel­len­plan, ein Antrag des Deut­schen Kin­der­schutz­bun­des Kreis­ver­band Erlan­gen e. V. auf Finan­zie­rung einer haupt­amt­li­chen Geschäfts­füh­rung und Bedarfs­an­er­ken­nun­gen für Betreu­ungs­plät­ze und Bau­ko­sten­zu­schüs­se für Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen ste­hen auf der Tagesordnung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

To-go-Ver­packungs­müll: Der Kun­de entscheidet

Fast­food-Boxen im Park oder To-go-Becher im Müll­ei­mer: Um unschö­nen und unnö­ti­gen Ver­packungs­müll zu ver­mei­den, gibt es seit Janu­ar die Mehr­weg­an­ge­bots­pflicht. Jeder ein­zel­ne kann ent­schei­den, ob er umwelt­freund­li­ches Mehr­weg­ge­schirr oder res­sour­cen­zeh­ren­de Ein­weg­ver­packung verwendet.

Restau­rants, Bistros und Cafés, The­ken im Lebens­mit­tel­han­del und Lie­fer­ser­vice, die ver­zehr­fer­ti­ges Essen ver­kau­fen, müs­sen seit Jah­res­be­ginn neben Ein­weg- auch Mehr­weg­ver­packun­gen dafür anbie­ten, sofern sie Ein­weg­ver­packun­gen aus Kunst­stoff nut­zen. Bei Geträn­ken aller Art muss es eine Mehr­weg­al­ter­na­ti­ve geben. Aus­nah­men gel­ten für klei­ne­re Geschäf­te die nicht grö­ßer als 80 Qua­drat­me­ter sind und höch­stens fünf Mit­ar­bei­ten­de haben. Dort müs­sen Kun­den aller­dings die Mög­lich­keit bekom­men, eige­ne Behäl­ter befül­len zu las­sen. Auf die­se Mehr­weg­ver­packungs-Alter­na­ti­ven muss gut sicht­bar hin­ge­wie­sen werden.

Das städ­ti­sche Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen berät und kon­trol­liert Gastro­no­mie­be­trie­be seit März kon­ti­nu­ier­lich und klärt ins­be­son­de­re auch über die Hin­weis­pflicht auf. Als wei­te­rer Schwer­punkt geht es dar­um, die Kun­den über ihre Mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren und zu sen­si­bi­li­sie­ren. Denn jeder Kun­de und jede Kun­din ent­schei­det selbst dar­über, ob er/​sie Mehr­weg­ver­packun­gen nut­zen will. Soll­ten kei­ne Mehr­weg­ver­packun­gen bei Geträn­ke- oder Spei­sen­ver­kauf vor­ge­hal­ten wer­den, kann dies ger­ne bei der Stadt per E‑Mail (kreislaufwirtschaft@​stadt.​erlangen.​de) gemel­det werden.

Sei­tens der Stadt­ver­wal­tung wäre es ins­be­son­de­re auch wün­schens­wert, wenn die Gastro­no­men dem Gast vor­ran­gig Mehr­weg­ge­schirr anbie­ten oder zumin­dest nach deren Ver­packungs­wunsch fra­gen wür­den. Mit einem vom Umwelt­amt zur Ver­fü­gung gestell­ten Pla­kat kann auch gezielt mit dem Mehr­weg­an­ge­bot gewor­ben wer­den (Kon­takt: kreislaufwirtschaft@​stadt.​erlangen.​de).

Die Stadt Erlan­gen setzt sich bereits seit über 30 Jah­ren für die För­de­rung der Kreis­lauf­wirt­schaft als ech­te Umwelt­schutz­maß­nah­me ein. So gilt ein gene­rel­les Mehr­weg­ge­bot bei Ver­an­stal­tun­gen auf öffent­li­chem Grund und in öffent­li­chen Einrichtungen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​m​e​h​r​weg.

17. Juni und Mau­er­fall: Jenas Alt-OB Albrecht Schrö­ter und Hans-Joa­chim Preuß erzählen

In der deut­schen Nach­kriegs­ge­schich­te gibt es wohl kei­ne Daten von grö­ße­rer Bedeu­tung als der 17. Juni 1953 mit den Arbei­ter­auf­stän­den in der ehe­ma­li­gen DDR und der 9. Novem­ber 1989 mit dem Fall der Mau­er. Bei­de Ereig­nis­se hin­ter­lie­ßen auch in Erlan­gens lang­jäh­ri­ger Part­ner­stadt Jena tie­fe Spu­ren, auf die sich zwei Zeit­zeu­gen machen, die am Don­ners­tag, 9. Novem­ber um 19:00 Uhr im Histo­ri­schen Saal der Volks­hoch­schu­le (Fried­rich­stra­ße 19) über ihre Erin­ne­run­gen spre­chen und aus ihren Büchern lesen.

Hans-Joa­chim Preuß, 1932 in Schle­si­en gebo­ren, ver­brach­te sei­ne Schul­zeit in Jena, stu­dier­te dann in Dres­den und kam Ende der 1950er Jah­re nach Erlan­gen. Hier war er bis zu sei­ner Pen­sio­nie­rung als Inge­nieur bei Sie­mens tätig. Er ist der Vater von Eli­sa­beth Preuß, der ehe­ma­li­gen 3. Bür­ger­mei­ste­rin. Sie wird den Abend mode­rie­ren. Albrecht Schrö­ter, in der DDR gebo­re­ner Theo­lo­ge und ehe­ma­li­ger Pfar­rer, war von 2006 bis 2018 Ober­bür­ger­mei­ster von Jena. Gemein­sam wer­den die Refe­ren­ten auch mit dem Publi­kum dis­ku­tie­ren und Ver­bin­dun­gen zwi­schen dem 17. Juni und dem 9. Novem­ber herstellen.

Eine Anmel­dung für den Abend ist im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de erfor­der­lich. Der Ein­tritt ist frei.

Aus­wer­tung der Jugend­par­la­ments­wahl ver­zö­gert sich

Die Ermitt­lung des Wahl­er­geb­nis­ses der Jugend­par­la­ments­wahl vom Okto­ber ver­zö­gert sich. Grund ist ein tech­ni­schen Feh­ler bei der Online­wahl. Alle Jugend­li­chen, die ihre Stim­men online abge­ge­ben haben, sind daher erneut zur Online­wahl auf­ge­ru­fen. Sie wur­den von der Stadt­ver­wal­tung ange­schrie­ben und gebe­ten, noch ein­mal (online) zu wäh­len. Mög­lich ist dies von Mon­tag, 6. Novem­ber, bis Frei­tag, 10. Novem­ber. Die Aus­wer­tung der Wahl erfolgt am Mon­tag, 13. November.

Ler­chen­bühl noch bis 22. Dezem­ber gesperrt

Die Stra­ße Ler­chen­bühl in Alter­lan­gen ist noch bis vor­aus­sicht­lich 22. Dezem­ber gesperrt. Dar­auf mach­te das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt auf­merk­sam. Betrof­fen ist der Bereich zwi­schen Fal­ken- und der Möh­ren­dor­fer Stra­ße (Höhe Anwe­sen Möh­ren­dor­fer Stra­ße 28). Die Zufahrt auf die Möh­ren­dor­fer Stra­ße ist wie­der möglich.

Chri­sti­an-Ernst-Stra­ße noch bis 10. Novem­ber gesperrt

Die Chri­sti­an-Ernst-Stra­ße ist noch bis Frei­tag, 10. Novem­ber, gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, betrifft das den Bereich zwi­schen Kurt-Schu­ma­cher- und Wil­hel­mi­nen­stra­ße. Die Wil­hel­mi­nen­stra­ße bleibt halb­sei­tig gesperrt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.