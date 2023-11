Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Auto auf Poli­zei­be­am­te und Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke zugefahren

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag fuhr ein 54-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw auf Poli­zei­be­am­te und Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke zu, die sich durch einen Sprung zur Sei­te in Sicher­heit brin­gen konnten.

Mit­ar­bei­ter der Erlan­ger Stadt­wer­ke woll­ten dem säu­mi­gen Kun­den am Don­ners­tag­vor­mit­tag die Strom­zu­fuhr abschal­ten. Da sie Repres­sa­li­en des Woh­nungs­in­ha­bers befürch­te­ten, baten sie die Poli­zei um Unterstützung.

Wäh­rend die Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke an dem Gebäu­de im Erlan­ger Stadt­teil Hüt­ten­dorf damit beschäf­tig waren den Strom abzu­stel­len, kam der 54-jäh­ri­ge Woh­nungs­in­ha­ber mit sei­nem Pkw ange­fah­ren. Dabei steu­er­te er gera­de­wegs auf die Poli­zei­be­am­ten und die Elek­tri­ker der Stadt­wer­ke zu. Die­se konn­ten gera­de noch recht­zei­tig aus­wei­chen bzw. zur Sei­te sprin­gen, so dass sie nicht vom Fahr­zeug erfasst wurden.

Bei der Akti­on erlitt ein Poli­zei­be­am­ter leich­te Ver­let­zun­gen. Die ande­ren Per­so­nen blie­ben unverletzt.

Gegen den 54-Jäh­ri­gen wur­de u. a. ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen tät­li­chen Angriffs auf Poli­zei­be­am­te eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall­flucht – Poli­zei sucht Zeugen

Am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag (30.10.2023) kam es in der Park­platz­stra­ße in Erlan­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall. Die Ver­ur­sa­che­rin ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfallstelle.

Die unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­re­rin park­te mit ihrem Pkw, ver­mut­lich sil­ber­ner Klein­wa­gen, gegen 16:50 Uhr rück­wärts aus einer Park­lücke aus. Hier­bei beschä­dig­te sie einen gepark­ten dun­kel­blau­en BMX X3.

Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin stieg aus, begut­ach­te­te den ent­stan­de­nen Scha­den am BMW und unter­hielt sich kurz­zei­tig mit einem eben­falls unbe­kann­ten Mann.

Anschlie­ßend ent­fern­te sie sich uner­laubt von der Unfallstelle.

Der ent­stan­de­ne Scha­den am BMW beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Unfall­ver­ur­sa­che­rin geben kön­nen, ins­be­son­de­re der unbe­kann­te Mann, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei zu melden.

Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–114.

Ein wei­te­rer Ver­kehrs­un­fall mit anschlie­ßen­der Flucht des Ver­ur­sa­chers ereig­ne­te sich am Mitt­woch (Aller­hei­li­gen) in der Lang­feld­stra­ße. Auch hier sucht die Poli­zei nach Zeugen.

Hier wur­de ein am Fahr­bahn­rand gepark­ter Opel Cor­sa durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher stieß mit sei­nem Fahr­zeug gegen das Heck des Opel Cor­sa. Der Auf­prall war so hef­tig, dass der Opel auf ein davor gepark­tes Auto gescho­ben wurde.

Am Heck des Cor­sa ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den. Auch das davor gepark­te Fahr­zeug muss im Heck­be­reich beschä­digt sein. Dies konn­te bei der Unfall­auf­nah­me von den Poli­zei­be­am­ten jedoch nicht mehr ange­trof­fen werden.

Bei dem flüch­ti­gen Fahr­zeug han­delt es sich um einen roten Pkw, der im Front­be­reich rechts Beschä­di­gun­gen auf­wei­sen muss.

Zeu­gen, ins­be­son­de­re der bis­lang unbe­kann­te Hal­ter des zwei­ten beschä­dig­ten Fahr­zeu­ges, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Um einen höhe­ren 5‑stelligen Betrag erleichtert

Wur­de am Don­ners­tag in den Nach­mit­tags­stun­den ein Rent­ner aus einem Gemein­de­teil in Wei­sen­dorf. Die bis­lang unbe­kann­ten Täter gaben sich zunächst am Tele­fon, wie bereits in der Ver­gan­gen­heit, bei ähn­lich gela­ger­ten Fäl­len, als Poli­zei­be­am­te aus und ver­wickel­ten den Ahnungs­lo­sen in ein Gespräch über einen ver­meint­li­chen Ein­bruch in der Nähe. Nun­mehr wäre es die Auf­ga­be der Poli­zei, sei­ne Bar­mit­tel zu über­prü­fen und zu sichern. Am Ende erschien einer der Gano­ven, wäh­rend der Ande­re immer noch mit dem Rent­ner tele­fo­nier­te und hol­te die Bar­schaft ab, unter dem Hin­weis, nach Über­prü­fung der­sel­ben, die­se selbst­ver­ständ­lich zurück­zu­brin­gen. Dies geschah natür­lich nicht.

In die­sem Zusam­men­hang weist die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach noch­mals dar­auf hin, dass Anru­fe die­ser Art, wel­che am Ende auf die per­sön­li­chen Ver­mö­gens­ver­hält­nis­se gelenkt wer­den, NIE­MALS durch die Poli­zei, durch kei­ne Poli­zei­be­hör­de, Staats­an­walt­schaft und oder Gerich­te getä­tigt werden.

Bau­stel­len­am­pel an der Abfahrt Erlan­gen-West umgefahren

Hat am Don­ners­tag in den Vor­mit­tags­stun­den ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer und hier­bei ordent­lich Sach­scha­den ver­ur­sacht. Ohne sich auch im irgend­et­was zu küm­mern, fuhr der Unbe­kann­te davon. Die Ampel war stun­den­lang außer Betrieb und muss­te neu instand gesetzt werden.

Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet hier um Zeu­gen­hin­wei­se, sofern vor­han­den unter 0913278090.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Pkw am Eis­sta­di­on zerkratzt

Höch­stadt – Am Don­ners­tag, in der Zeit von 16.30 – 19.15 Uhr, zer­kratz­te ein Unbe­kann­ter die Bei­fah­rer­sei­te eines schwar­zen Opel Cor­sa. Der Pkw war zu die­sem Zeit­punkt auf dem Park­platz im Kie­fern­dor­fer Weg geparkt. Der Sach­scha­den wird auf ca. 200.- Euro geschätzt. Die Poli­zei Höch­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.