Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Pkw mut­wil­lig beschädigt

In der Zeit vom 27.10.2023 bis 30.10.2023 wur­de der Hon­da Civic einer 25-jäh­ri­gen Ebers­dor­fe­rin, der in Ober­füll­bach, An der Lin­de, park­te, mut­wil­lig zer­kratzt. Der unbe­kann­te Täter hat ver­mut­lich mit einem spit­zen Gegen­stand die kom­plet­te Bei­fah­rer­sei­te ver­kratzt und dabei einen Scha­den im vier­stel­li­gen Bereich verursacht.

Der VW Pas­sat eines 30-Jäh­ri­gen wur­de eben­falls beschä­digt. Der Pkw park­te im Zeit­raum vom 31.10.2023 bis zum 02.11.2023, in der Ahor­ner Stra­ße in Coburg. Auf­grund des Scha­den­bil­des muss auch hier von einer mut­wil­li­gen Beschä­di­gung aus­ge­gan­gen wer­den. Der ange­rich­te­te Scha­den im Front­be­reich des Pkws beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Sach­be­schä­di­gung an Kfz. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter 09561/645–0 erbeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Bag­ger­arm kol­li­diert mit Eisenbahnbrücke

Kro­nach: Auf der B 85 Höhe Gun­dels­dorf kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 13:25 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit rund 35.000 Euro Gesamt­scha­den. Ein 57-jäh­ri­ger Mann aus dem nörd­li­chen Land­kreis befuhr mit sei­nem Trak­tor-Anhän­ger­ge­spann die Bun­des­stra­ße von Gun­dels­dorf kom­mend in Rich­tung Kro­nach. Auf dem Anhän­ger hat­te der Fahr­zeug­füh­rer einen Bag­ger gela­den. Da der Greif­arm des Bag­gers offen­sicht­lich nicht aus­rei­chend ein­ge­fah­ren war, blieb die­ser an der Unter­sei­te der Brücke hän­gen und ver­ur­sach­te hier­bei einen erheb­li­chen Sach­scha­den. Der Schie­nen­ver­kehr wur­de, bis zur Abklä­rung des Scha­dens­aus­ma­ßes durch die Deut­sche Bahn AG, auf der Strecke vor­über­ge­hend ein­ge­stellt. Gegen den Trak­tor­fah­rer lau­fen u. a. Ermitt­lun­gen wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Bahnverkehr.

Unfall-Fahr­zeug gesucht

Wil­helms­thal: Im Orts­teil Stein­berg ereig­ne­te sich am Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 10.55 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein 17-jäh­ri­ger Leicht­kraft­rad-Fah­rer befuhr mit sei­ner Zünd­app die Stra­ße „Eichen­bühl“ berg­ab­wärts, als in einer Links­kur­ve ein bis­lang unbe­kann­ter Lkw, mit rotem Füh­rer­haus und grau­er Pla­ne, ent­ge­gen­kam. Der Fah­rer des Lkw soll rela­tiv weit auf der Fahr­spur des Moped-Fah­rers gefah­ren sein, so dass die­ser nach rechts aus­wei­chen muss­te. Beim Aus­weich­ma­nö­ver geriet der 17-Jäh­ri­ge gegen den Bord­stein und stürz­te auf den Geh­weg. Hier­bei zog sich der jun­ge Mann Schürf­ver­let­zun­gen zu. Der Fah­rer des Lkw fuhr, ohne anzu­hal­ten und sich um sei­ne Ver­pflich­tung als Unfall­be­tei­lig­te zu küm­mern, in Rich­tung Roß­lach davon. Am Kraft­rad ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Fir­ma – Zeugenaufruf

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Unbe­kann­te ver­schaff­ten sich im Lau­fe der Woche Zutritt zum Gebäu­de eines Bau­stoff­zen­trums. Sie hebel­ten einen Tre­sor auf und ent­wen­de­ten Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Diens­tag­abend, 17.10 Uhr, bis Don­ners­tag­mor­gen, 6.40 Uhr, bra­chen unbe­kann­te Täter in ein Bau­stoff­zen­trum in der Buch­wal­der Stra­ße in Selb ein. Sie gelang­ten durch ein auf­ge­he­bel­tes Fen­ster in das Fir­men­ge­bäu­de und hebel­ten einen Tre­sor auf. Die Ein­bre­cher erbeu­te­ten Bar­geld im vier­stel­li­gen Bereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.