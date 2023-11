Die drei sym­pa­thi­schen Weih­nachts­en­gel für die Advents­zeit 2023 ste­hen fest. Es sind Vere­na Schmidt (21), Jule Mül­ler (18) und Nel­li Böker (18), alle drei kom­men aus Forchheim.

Die Jury, bestehend aus dem „Son­der­be­auf­trag­ten für Weih­nachts­en­gel“ und ehe­ma­li­gen Bür­ger­mei­ster Franz Streit, dem Amts­lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments, Nico Cies­lar und der Social-Media Beauf­trag­ten des Tou­ris­mus­ma­nage­ments, Ste­pha­nie End­res, wähl­ten aus neun Bewer­be­rin­nen die neu­en Weih­nachts­en­gel aus.

Franz Streit gra­tu­liert den Weih­nachts­en­geln: „Die Ent­schei­dung ist uns wie­der ein­mal sehr schwer­ge­fal­len, da sich alle Bewer­be­rin­nen sehr gut prä­sen­tiert haben. Doch letzt­end­lich haben wir eine sehr gute Wahl getrof­fen und wir freu­en uns auf eine wun­der­schö­ne Advents­zeit rund um die Kai­ser­pfalz mit unse­ren drei zau­ber­haf­ten Weihnachtsengeln.“

Die wich­tig­ste Auf­ga­be der Forch­hei­mer Weih­nachts­en­gel wird es sein, den Pro­log am digi­ta­len Advents­ka­len­der an der Kai­ser­pfalz zu hal­ten und die Ver­lo­sung jeweils um 18.30 Uhr in der Advents­zeit durch­zu­füh­ren. Stil­echt, wie es sich für die himm­li­schen Bot­schaf­te­rin­nen gehört, trägt jeder Engel ein wei­ßes Engels­ge­wand mit Flü­geln. Der Haupt­ge­winn – ein Auto – wird am Hei­li­gen Abend um 12.00 Uhr verlost.