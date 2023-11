Der „Baye­ri­sche Ernäh­rungs­wür­fel“ ist im Zuge der Akti­ons­wo­chen Gesund­heit in Stadt und Land­kreis Bay­reuth noch bis zum 30. Novem­ber zu Gast in der Stadt­bi­blio­thek im RW21. Das inter­ak­ti­ve Ange­bot steht in der Gale­rie des RW21 zur Ver­fü­gung. Unter dem Mot­to „Lecker. Fit. – Mach mit!“ ver­mit­telt er Infor­ma­tio­nen über die Sai­so­na­li­tät von Lebens­mit­teln, ins­be­son­de­re der sai­so­na­len Erzeu­gung bezie­hungs­wei­se Ern­te von Obst und Gemü­se in Bay­ern sowie zu regio­nal­ty­pi­schen, baye­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten. Dar­über hin­aus gibt es Ver­zehr­emp­feh­lun­gen für eine die Gesund­heit för­dern­de Ernäh­rung unter beson­de­rer Berück­sich­ti­gung von sai­so­na­len und regio­na­len Erzeug­nis­sen. Als Modell für eine gesund­heits­för­dern­de Ernäh­rung dienst eben­so die aid-Ernäh­rungs­py­ra­mi­de. Die­se ist jeweils auf den vier Wür­fel­sei­ten abge­bil­det, die stell­ver­tre­tend für die vier Jah­res­zei­ten ste­hen. Der Baye­ri­sche Ernäh­rungs­wür­fel wird in Zusam­men­ar­beit mit der Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth gezeigt.