Land­krei­ssin­gen am 5. Novem­ber in der Maria Heim­su­chung Kirche

Mal berüh­rend, mal stimm­ge­wal­tig und erfri­schend: Am Sonn­tag, den 5. Novem­ber 2023 fin­det das jähr­li­che Land­krei­ssin­gen in der Maria Heim­su­chung Kir­che, Bir­ken­al­lee 60, in 91088 Buben­reuth, statt. Unter dem Mot­to „Singt dem Her­ren ein neu­es Lied“ prä­sen­tie­ren der Gesangs­ver­ein Etlas­wind-Pet­ten­sie­del, die Sing­ge­mein­schaft Bucken­hof, der Gemein­schafts­chor MGV Ecken­haid und MGV Kalch­reuth und die Gos­pel Voices Bai­er­s­dorf ein viel­fäl­ti­ges Programm.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 17 Uhr, Ein­lass ist ab 16:30 Uhr, Ein­tritt ist frei.

Die musi­ka­li­sche Gesamt­lei­tung der 43. Gemein­schafts­ver­an­stal­tung des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt und des Sän­ger­krei­ses Erlan­gen-Forch­heim über­nimmt wie­der Krei­schor­lei­te­rin Andrea Kaschel.

Pro­gramm

GV Etlas­wind-Pet­ten­sie­del

Lei­tung: Rudolf Hofmann

„Alta Tri­ni­ta beata“

Ita­li­en 15. Jh.

Ita­li­en 15. Jh. „Hal­le­lu­ja! Lobet Gott“

Klaus Heizmann

Klaus Heizmann „Jesus Chri­stus, gestern und heute“

Sing­ge­mein­schaft Buckenhof

Lei­tung: Ingo Behrens

„Light a cand­le in the dark“

Text, Musik und Chor­satz: Tyn­da­le Thomas

Text, Musik und Chor­satz: Tyn­da­le Thomas „Gabri­el­las Lied“

Py Bäck­man, Ste­fan Nils­son, Lars Wal­len­äs, Arran­ge­ment: Ingo Behrens

Py Bäck­man, Ste­fan Nils­son, Lars Wal­len­äs, Arran­ge­ment: Ingo Behrens „Ihr Mäch­ti­gen, ich will nicht singen“

(Yerus­ha­lay­im Shel Zahav)

Musik: Nao­mi Shemer, dt. Text: Chri­sti­ne Heu­ser, Arran­ge­ment: Ingo Behrens

Gemein­schafts­chor MGV Ecken­haid und MGV Kalchreuth

Lei­tung: Udo Reinhart

„Herr Dei­ne Güte“

August Edu­ard Grell, Arrang.: Lorenz Lauterbach

August Edu­ard Grell, Arrang.: Lorenz Lauterbach „Alta tri­ni­ta beata“

15. Jh., Arrang.: Hans Lingerhand

15. Jh., Arrang.: Hans Lingerhand „Sanc­ta Maria“

Johan­nes Schweitzer

Johan­nes Schweitzer „Mor­gen­rot“

Dr. K. Hof­mann, R. Pracht

Gos­pel Voices Baiersdorf

Lei­tung: Wolf­gang Ismaier