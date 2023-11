Die belieb­te Koch-Rei­he „Land­frau­en­kü­che“ fei­ert Geburtstag

Die „Land­frau­en­kü­che“ geht in die 15. Run­de, das Kon­zept der belieb­ten Sen­dung ist seit der ersten Staf­fel im Jahr 2009 gleich­ge­blie­ben: Sie­ben Frau­en aus den sie­ben baye­ri­schen Bezir­ken besu­chen sich gegen­sei­tig auf ihren Höfen und bestrei­ten einen Koch­wett­be­werb. In der zwei­ten Fol­ge der neu­en Staf­fel gewährt Anna-Maria Deinhardt Ein­blicke in ihr Leben auf dem Hof.

Der Dan­hof von Anna-Maria liegt in Eber­mann­stadt im ober­frän­ki­schen Land­kreis Forch­heim. Haupt­stand­bein ist der Acker­bau. Anna-Maria und ihr Freund Micha­el haben den Hof 2019 von Anna-Mari­as Vater über­nom­men, der den Bio­hof als eine Art Gemein­schafts­hof führ­te. Zu Gabri­el Deinhardts Zei­ten leb­ten vie­le Afri­ka­ner am Hof, die hier Land­wirt­schaft lern­ten und dann mit ihrem Wis­sen in die Hei­mat zurück­kehr­ten. Als ihr Vater starb, woll­te sie die­sen Gedan­ken wei­ter­füh­ren. Auf dem Dan­hof ist jeder will­kom­men, der mit­ar­bei­ten will. Herz­stück des Hofes ist der Brotbackofen.

BR Fern­se­hen – Landfrauenküche

Mon­tag, 6. Novem­ber 2023, 20.15 Uhr

8 neue Fol­gen, immer montags

Fol­ge 2: Anna-Maria Deinhardt aus Oberfranken

ARD Media­thek: Seit Frei­tag, 20. Okto­ber 2023, 24 Mona­te verfügbar

Über die Sen­de­rei­he „Land­frau­en­kü­che“

Reih­um emp­fängt jede Land­frau die ande­ren auf ihrem Hof, gewährt Ein­blicke in den All­tag und in den Koch­topf. Wer kocht das beste „Drei-Gän­ge-Menü“ mit regio­na­len und sai­so­na­len Zutaten?

Die sie­ben Frau­en bewer­ten sich gegen­sei­tig und am Ende genie­ßen sie das Gewin­ner­me­nü gemein­sam mit einem Pro­mi­nen­ten, der die Sie­ge­rin des Wett­be­werbs ver­kün­det. Das Kon­zept ist seit Beginn vor 15 Jah­re gleich­ge­blie­ben – die The­men haben sich jedoch über die Jah­re ver­än­dert. Der Kli­ma­wan­del, das zuneh­men­de Inter­es­se der Ver­brau­cher, wo ihre Nah­rung her­kommt, die Fra­ge, ob man guten Gewis­sens Fleisch essen darf und nicht zuletzt die stei­gen­de Zahl der Men­schen, die Lebens­mit­tel­un­ver­träg­lich­kei­ten haben – all dies wird auch immer mehr zum The­ma bei der „Land­frau­en­kü­che“.