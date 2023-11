Am Frei­tag, 10. Novem­ber 2023, um 19.30 Uhr refe­riert Dr. Mat­thi­as Bischel vom Insti­tut für Baye­ri­sche Geschich­te der Lud­wig Maxi­mi­li­an Uni­ver­si­tät Mün­chen über das The­ma „Der Hit­ler-Luden­dorff-Putsch und Fran­ken“. Die Ver­an­stal­tung fin­det an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 5, Raum U5/01.22 statt.

Mit dem Vor­trag von Mat­thi­as Bischel, der auch an der Publi­ka­ti­on „Die Geschich­te des moder­nen Bay­ern“ die Wei­ma­rer Zeit und die NS-Dik­ta­tur behan­delt hat, setzt der Histo­ri­sche Ver­ein Bam­berg e. V. sei­ne im Okto­ber begon­ne­ne Rei­he zur „Macht­er­grei­fung“ durch die NSDAP und die Geschich­te der NS-Dik­ta­tur fort.

Die Ver­an­stal­tung wird auch online über­tra­gen. Die Ein­wahl­da­ten fin­den sich auf der Home­page des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins unter www​.hv​-bam​berg​.de