Die Stadt­wer­ke Bam­berg haben den groß­for­ma­ti­gen mehr­spal­ti­gen Pla­ner mit Ansich­ten der Stadt und des Land­krei­ses Bam­berg neu auf­ge­legt. Kun­din­nen und Kun­den kön­nen ihn ab sofort kosten­los – und solan­ge der Vor­rat reicht – im Ser­vice­punkt Ver­kehr am ZOB, vor dem Ser­vice­punkt Ener­gie & Inter­net am Mar­ga­re­ten­damm 28 und im Bam­ba­dos mit­neh­men. Außer­dem liegt er in den Rat­häu­sern eini­ger Land­kreis-Gemein­den aus.