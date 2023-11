In den Herbst­fe­ri­en saniert Bam­berg Ser­vice eine durch­ge­bro­che­ne Fahr­bahn­decke in der Luit­pold­stra­ße auf Höhe des Hotels Natio­nal. Die Fahr­bahn wird dafür halb­sei­tig gesperrt. Der Ver­kehr in der Luit­pold­stra­ße wird mit einer Ampel­an­la­ge geregelt.

Zusätz­lich muss aus Sicher­heits­grün­den die Aus­fahrt aus der Theu­er­stadt gesperrt wer­den. Die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung in der Theu­er­stadt wird dafür auf­ge­ho­ben. Für Fuß­gän­ger blei­ben alle Wege­be­zie­hun­gen offen.