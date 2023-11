Die zwölf­jäh­ri­ge Patri­zia Engert aus Misten­dorf reprä­sen­tiert ab sofort die Weih­nachts­re­gi­on Bamberg

Das neue Bam­ber­ger Christ­kind für das Jahr 2023/2024 heißt: Patri­zia Engert und kommt aus dem Misten­dorf im Land­kreis Bam­berg. Nach einer span­nen­den Aus­wahl­run­de, in der vier talen­tier­te Mäd­chen um den begehr­ten Titel kon­kur­rier­ten, über­zeug­te die zwölf­jäh­ri­ge Patri­zia Engert die Jury mit ihrer strah­len­den Per­sön­lich­keit und ihrem außer­ge­wöhn­li­chen Charme. Sie wird den tra­di­tio­nel­len Bam­ber­ger Weih­nachts­markt offi­zi­ell eröffnen.

Neben der fei­er­li­chen Eröff­nung des tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­mark­tes wird das neue Christ­kind, im Ein­klang mit der lang­jäh­ri­gen Tra­di­ti­on, die Weih­nachts­freu­de in der Regi­on ver­brei­ten. Patri­zia Engert wird an zahl­rei­chen advent­li­chen Ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men, dar­un­ter Rund­gän­ge auf dem Weih­nachts­markt, Besu­che in Alten­hei­men, Kin­der­gär­ten, Kran­ken­häu­sern und Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen. Die jun­ge Engert äußer­te ihre Vor­freu­de auf die Auf­ga­be: „Ich lie­be Weih­nach­ten und freue mich dar­auf, als Christ­kind vie­len Men­schen in der Regi­on ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Die Ent­schei­dung fiel nach inten­si­ven Bera­tun­gen der vier­köp­fi­gen Jury, bestehend aus Krisz­ti­na Ciuc­cio, Jes­si­ca Götz und Macri­na Nor­ris vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg sowie dem bis­he­ri­gen Bam­ber­ger Christ­kind Lui­sa Wer­ner. Klaus Stier­in­ger vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg beton­te die ein­zig­ar­ti­gen Qua­li­tä­ten von Patri­zia Engert, die mit ihrem selbst­be­wuss­ten Auf­tre­ten und ihrer begei­stern­den Aus­strah­lung die Her­zen der Jury gewann.

Ver­an­stal­ter und Inter­es­sier­te kön­nen das Bam­ber­ger Christ­kind für Ver­an­stal­tun­gen in der Stadt und im Land­kreis Bam­berg ab sofort beim Stadt­mar­ke­ting Bam­berg unter info@​stadtmarketing-​bamberg.​de anfragen.