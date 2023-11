Anläss­lich des Geburts­ta­ges von Herrn Alex­an­der Brehm, Vor­stand der VR Bank Bam­berg-Forch­heim, wur­de im Saal der Bank in Forch­heim in einer locke­ren und herz­li­chen Stim­mung mit 60 gela­de­nen Gästen gefeiert.

Herr Gün­ter Schu­ster, Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­ra­tes mach­te in sei­ner Rede an den bedeut­sa­men Sta­tio­nen von Herrn Brehm Halt. „Eine Bil­der­buch­kar­rie­re, die heu­ti­gen Stu­die­ren­den als Ide­al­bild die­nen könn­te.“ Begin­nend mit der Aus­bil­dung im Jah­re 1990 in der Raiff­ei­sen­bank Eber­mann­stadt, enga­gier­te sich Alex­an­der Brehm anschlie­ßend in der fusio­nier­ten Volks­bank Forch­heim erfolg­reich, auch in lei­ten­der Funk­ti­on in der Pri­vat- und Fir­men­kun­den­be­ra­tung, der Gesamt­bank­steue­rung, dem Mar­ke­ting und dem Personalbereich.

Zum 01.01.2009 wur­de Alex­an­der Brehm in den Vor­stand beru­fen und hat in die­ser Zeit drei erfolg­rei­che Fusio­nen mit­ge­stal­tet, die zur heu­ti­gen VR Bank Bam­berg-Forch­heim geführt haben. Herr Brehm ist heu­te ver­ant­wort­lich für die kom­plet­ten Markt­be­rei­che in den Regio­nen Forch­heim, Grä­fen­berg und Herolds­berg, sowie für die Immobilienvermittlung.

Sehr froh dar­über, dass Alex­an­der Brehm seit Jah­ren an sei­ner Sei­te ist, brach­te auch Herr Haus­ner, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Bank in sei­ner freund­schaft­li­chen Rede zum Ausdruck.

Alex­an­der Brehm ist ein Mensch, der geprägt ist durch sei­nen posi­ti­ven inne­ren Antrieb, sein tadel­lo­ses Ver­hal­ten, sein aus­ge­präg­tes Bewusst­sein für die Gemein­schaft und das Fin­den von guten Lösun­gen für alle Beteiligten.

„…mit Herz­lich­keit und Sym­pa­thie hat er sei­nen Weg gemacht.“ ist eine Text­zei­le aus dem, eigens für Herrn Brehm geschrie­be­nem Lied von Frau Hil­de Pohl, auf die Musik eines Sina­tra-Klas­si­kers. Bei der Pre­miè­re war Alex­an­der Brehm sicht­lich bewegt von die­ser gelun­ge­nen Überraschung.

Ein wei­te­rer emo­tio­na­ler und unvor­her­seh­ba­rer Moment: Für 33 Jah­re ver­dienst­vol­le Tätig­keit und posi­ti­ves Wir­ken im Genos­sen­schafts­be­reich wur­de ihm in die­sem Rah­men die Sil­ber­ne Ehren­na­del des Genos­sen­schafts­ver­bands Bay­ern (GVB) von Joa­chim Haus­ner, in sei­ner Funk­ti­on als Bezirks­prä­si­dent des GVB überreicht.

Auch Chri­sti­an Hojer, stell­ver­tre­ten­der Betriebs­rats­vor­sit­zen­der gra­tu­lier­te und bedank­te sich im Namen der Beleg­schaft herz­lich! Wer jeden Tag aufs Neue Höchst­lei­stun­gen brin­gen will braucht auch eine Quel­le, um Kraft schöp­fen zu kön­nen. Die fin­det Alex­an­der Brehm bei sei­ner Fami­lie und in sei­nen Hob­bies mit Freunden.

„Im Grun­de sind es immer die Ver­bin­dun­gen mit Men­schen, die dem Leben sei­nen Wert geben.“ Das Zitat von Wil­helm v. Hum­boldt hat für Alex­an­der Brehm eine hohe Bedeutung.

Alex­an­der Brehm bedank­te sich vol­ler Freu­de über die­sen gelun­ge­nen Moment bei allen lang­jäh­ri­gen geschäft­li­chen Weg­be­glei­tern, sei­nen Vor­stands­kol­le­gen und vor allem bei sei­ner Frau und sei­ner Fami­lie, ohne die ein sol­cher Wer­de­gang nicht mög­lich wäre.

Die anschlie­ßen­de Fei­er wur­de musi­ka­lisch von Hil­de Pohl am ePia­no beglei­tet und das neue Lebens­jahr von Alex­an­der Brehm star­te­te damit inmit­ten von vie­len herz­li­chen und sym­pa­thi­schen Menschen.