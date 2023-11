Viel Freu­de beim Verschenke-Basar

Am letz­ten Okto­ber­sonn­tag fand im Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus der herbst­li­che Ver­schen­ke-Basar statt. Vie­le Men­schen nutz­ten wie­der die Gele­gen­heit, Din­ge, die sie nicht mehr brau­chen, ande­ren anzu­bie­ten – und das umsonst. Und auch dies­mal fand das Ange­bot rei­chen Anklang und vie­le Din­ge wech­sel­ten die Besit­zer. Von Kin­der­klei­dung und Spiel­zeug über Haus­halts­wa­ren bis hin zu Büchern und Deko­ar­ti­keln freu­ten sich die Men­schen – die einen weil sie Din­ge umsonst beka­men, für die sie sonst hät­ten Geld bezah­len müs­sen, und die ande­ren, weil sie ihren Über­fluss nicht im Müll ent­sor­gen muss­ten. Dazu gab es im Neben­raum die Mög­lich­keit für ein gemüt­li­ches Pläusch­chen bei Kaf­fee und Kuchen.

Und genau dar­um geht es den Organisator*innen von Forch­heim for Future und vom Bür­ger­zen­trum: die För­de­rung von Kom­mu­ni­ka­ti­on und Mit­ein­an­der sowie eine nach­hal­ti­ge­re Lebens­wei­se und Ver­mei­dung von Müll. „Wir leben noch immer in einer Weg­werf­ge­sell­schaft, in der viel zu vie­le noch brauch­ba­re Din­ge auf dem Müll lan­den“, erläu­tert Kla­ra Gün­ther von Fo4F. Dem sol­len Aktio­nen wie der Ver­schen­ke-Basar oder der Umsonst-Floh­markt im Zukunfts­haus ent­ge­gen­wir­ken. Dass die­se Aktio­nen so gut ange­nom­men wer­den, zeigt dass Nach­hal­tig­keit im All­tag mehr und mehr Anklang fin­det. Der näch­ste Ver­schen­ke-Basar im Bür­ger­zen­trum wird im Früh­jahr 2024 statt­fin­den und in der Zwi­schen­zeit ist der Umsonst-Floh­markt im Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 mon­tags und frei­tags von 16–18 Uhr und mitt­wochs und sams­tags von 10–12 Uhr geöffnet.