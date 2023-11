Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­kehrs­un­fall auf Kreu­zung – Zeu­gen gesucht

Am 30.10.2023 kam es gegen 12.55 Uhr auf der groß­räu­mi­gen Kreu­zung Paul­Gos­sen-Stra­ße/­Äu­ße­re Brucker Stra­ße in Erlan­gen zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Pkw.

Der Fah­rer eines Ford Focus woll­te hier­bei die Paul-Gos­sen-Stra­ße, die er in Fahrt­rich­tung Westen befuhr, gera­de­aus überqueren.

Gleich­zei­tig woll­te der Fah­rer eines VW Pas­sat, mit wel­chem er zunächst die Äuße­re Brucker Stra­ße stadt­aus­wärts in süd­li­cher Fahrt­rich­tung befuhr, an der Kreu­zung links in die Paul-Gos­sen-Stra­ße abbiegen.

Auf der Kreu­zung kol­li­dier­ten die bei­den Pkw mit­ein­an­der. Ver­letzt wur­de kei­ner der Insas­sen. Es ent­stand jedoch Sach­scha­den in hoher vier­stel­li­ger Sum­me, bei einem der bei­den Pkw tra­ten Betriebs­flüs­sig­kei­ten aus.

Aktu­ell ist unklar, wie es zu dem Zusam­men­stoß kom­men konn­te. Die Ampel­an­la­ge war zum Unfall­zeit­punkt in Betrieb. Zur Klä­rung, ob einer der Betei­lig­ten bei Rot­licht in den Kreu­zungs­be­reich ein­fuhr, wer­den Zeu­gen gesucht, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­ten konn­ten und sach­dien­li­che Anga­ben zur Ampel­schal­tung machen können.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Kon­takt­auf­nah­me unter Tel. 09131/760–0.

Spa­zier­gang bei ein­ge­schal­te­tem Ofen

Am 31.10.2023 kam es auf­grund star­ker Rauch­ent­wick­lung im Trep­pen­haus und einer Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Erlan­ger Stadtosten zu einem gemein­sa­men Ein­satz der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­dien­stes und der Polizei.

Wie sich her­aus­stell­te, hat­te ein Bewoh­ner des Anwe­sens gegen 18.00 Uhr sei­ne Woh­nung zu einem Spa­zier­gang ver­las­sen, jedoch ver­ges­sen, sei­nen Ofen auszuschalten.

Auf­grund der Hit­ze­ent­wick­lung fing nach kur­zer Zeit ein Zei­tungs­sta­pel, wel­cher auf dem Herd lag, an zu glü­hen und ver­ur­sach­te dabei die mas­si­ve Rauchentwicklung.

Es wur­de nie­mand ver­letzt. Am Gebäu­de ent­stand eben­falls kein Sach­scha­den. Die Feu­er­wehr lüf­te­te das Trep­pen­haus und die Woh­nung, sodass das Gebäu­de wei­ter­hin bewohn­bar blieb.

Den Ver­ur­sa­cher des Gesche­hens erwar­tet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Van­da­lis­mus

Herolds­berg – In der Hal­lo­ween­nacht vom 31.10., 21:30 Uhr bis 01.11.23, 09:00 Uhr bewarf ein unbe­kann­ter Täter in der Fritz-Grie­bel-Str. 17 die Fas­sa­de eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses mit meh­re­ren Eiern. An der Fas­sa­de ent­stand dadurch ein Sach­scha­den in Höhe von 300 Euro. Um sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Auf­klä­rung der Tat wird gebeten.

Sach­be­schä­di­gung an Brief­ka­sten durch Sprengung

Möh­ren­dorf, OT Klein­see­bach – Im Tat­zeit­raum vom 29.10.23 – 30.10.23 beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter im Hei­de­weg einen Brief­ka­sten durch das Zün­den meh­re­rer Feu­er­werks­kör­per (Chi­na Böl­ler Klas­se D). Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 100 €. Zudem wur­de die Haus­fas­sa­de des Anwe­sens mit einem Ei bewor­fen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Zwi­schen dem 30.10.2023 und 31.10.2023 wur­de ein am Schu­bert­ring 37 geparkt ste­hen­der Pkw durch unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren. Es ent­stand ein Sach­scha­den an der Front­stoß­stan­ge von etwa 500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Am 31.10.2023, zwi­schen 14:00 Uhr – 22:30 Uhr wur­de ein geparkt ste­hen­der Pkw in der Spie­gel­gar­ten­stra­ße durch unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren. Dabei wur­de der vor­de­re lin­ke Kot­flü­gel ein­ge­drückt, wei­ter­hin wur­de die Fah­rer­tür beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 2000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a. d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -