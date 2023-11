Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de fand in Lands­hut die Deut­sche Mei­ster­schaft im Bank­drücken statt. Der Wett­kampf war mit einer unglaub­li­chen Anzahl von über 350 Teil­neh­men­den bestens besucht und streck­te sich von Frei­tag­mor­gen bis Sonn­tag­abend. Natür­lich war auch der AC Bava­ria Forch­heim bei die­sem Rie­sen-Event ver­tre­ten. Ins­ge­samt zehn Ath­le­ten des ACB kämpf­ten um den Titel ihrer Klasse.

Vier der Forch­hei­mer Ath­le­ten gin­gen bei die­sem Wett­kampf Equip­ped an den Start, nutz­ten also ein Bank­drück­shirt für ihre Ver­su­che. Domi­nik Wich mach­te hier­bei in der Klas­se der Senio­ren I bis 93 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht den Anfang. In sei­nem Höchst­ver­such konn­te er 162,5 Kilo­gramm gül­tig drücken und erreicht mit Platz sechs die Top Ten sei­ner Klas­se. Bei den Senio­ren I bis 105 Kilo­gramm ging Nor­bert Kropf an den Start, der gera­de erst von der Welt­mei­ster­schaft in der Mon­go­lei zurück­ge­kehrt war. 210 Kilo­gramm konn­te er gül­tig in die Wer­tung brin­gen und ver­passt mit Platz vier nur knapp das Trepp­chen. Ganz oben aufs Trepp­chen schaff­te es Mar­kus Sör­gel. Mit gül­ti­gen 257,5 Kilo­gramm wird der ACB-Ath­let Deut­scher Bank­drück­mei­ster bei den Senio­ren I bis 120 Kilo­gramm. Eben­falls an den Start ging Alex­an­der Geus. Für ihn ver­lief der Wett­kampf lei­der nicht wie erhofft. Nach­dem die Kampf­rich­ter lei­der mit kei­nem sei­ner Ver­su­che zufrie­den waren, konn­te er kein Ergeb­nis in der Gesamt­wer­tung einbringen.

Die ver­blei­ben­den sechs Ath­le­ten des AC Bava­ria star­te­ten in der Wett­kampf­form Clas­sic. In der Klas­se der Senio­ren I bis 83 Kilo­gramm kam es hier­bei zu einem ACB-inter­nen Duell zwi­schen Chri­sti­an Dau­cher und André Fer­rei­ra Sad­lo. Dau­cher hat­te hier­bei die Nase vor­ne und sichert sich mit gül­tig gedrück­ten 125 Kilo­gramm den fünf­ten Platz. Fer­rei­ra Sad­lo erreicht Platz acht mit 100 Kilo­gramm. Eben­falls bei den Senio­ren I, aber bis 93 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht, wird Domi­nik Stand sech­ster mit 137,5 Kilo­gramm. Auch Jörg Wie­mann, Geschäfts­füh­rer des AC Bava­ria Forch­heim, ging bei die­sem Wett­kampf an den Start. Bei den Senio­ren II bis 93 Kilo­gramm ver­passt er nur knapp das Trepp­chen, gül­ti­ge 127,5 Kilo­gramm sichern ihm Platz vier. Ein wei­te­res inter­nes Duell zwei­er Ath­le­ten des AC Bava­ria stand in der Klas­se der Akti­ven bis 105 Kilo­gramm zwi­schen Mar­tin Hein­le und Carl Gött­ler an. Hein­le erreicht hier­bei mit 160 Kilo­gramm den sieb­ten Platz, Gött­ler wird neun­ter mit 140 Kilogramm.