Am kom­men­den Sonn­tag, den 5. Novem­ber 2023 fin­det zwi­schen 10 und 17 Uhr wie­der der all­jähr­li­che regio­na­le Künst­ler­markt Rund um die Neu­bürg statt. Die­ses Jahr in der Mehr­zweck­hal­le Glas­hüt­ten. Über 50 Aus­stel­ler sind bereits seit Mona­ten ange­mel­det und bie­ten aus­schließ­lich hand­ge­mach­te Wer­ke, die von klas­si­scher Male­rei, über Geweb­tes, Gespon­ne­nes, Getöp­fer­tes, Kos­me­tik, Deko­ra­ti­on und Schmuck, bis hin zu Lite­ra­tur und Skulp­tu­ren rei­chen. Außer­dem bie­ten eini­ge Aus­stel­ler Ein­blicke in sel­te­ne Hand­werks­kün­ste, wie Drech­seln oder Brandmalerei.

Die Eröff­nung erfolgt durch Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Bür­ger­mei­ster Sven Ruhl, im Bei­sein zahl­rei­cher Ehren­gä­ste, um 10 Uhr.

Die Glas­hüt­te­ner Ver­ei­ne sor­gen für das leib­li­che Wohl, in herz­haf­ter und süßer Form.

Zwi­schen 13 und 15 Uhr wird zudem ein Kin­der­pro­gramm angeboten.

Der Ein­tritt ist frei!