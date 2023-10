Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schü­le­rin auf Diebestour

COBURG – Die Cobur­ger Poli­zi­sten staun­ten nicht schlecht, als sie am Mon­tag gleich zwei Mal eine jun­ge Dame beim Laden­dieb­stahl erwischt wurde.

Die 14-jäh­ri­ge Schü­le­rin nutz­te wohl die schul­freie Zeit und ging in der Cobur­ger Innen­stadt auf Die­bes­tour. Das erste Mal ver­such­te sie gegen 10.30 Uhr in einem Dro­ge­rie­markt in der Spi­tal­gas­se, in dem sie aller­dings schon ein Haus­ver­bot wegen eines vor­an­ge­gan­gen Laden­dieb­stahls hat­te, diver­se Arti­kel im Wert von 14,43 Euro zu ent­wen­den. Aller­dings wur­de sie von einer auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­te­rin dabei beob­ach­tet. Anschlie­ßend nahm die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe die Per­so­na­li­en der Schü­le­rin auf.

Aber anschei­nend war dies kei­ne Leh­re für das Fräu­lein, denn ein paar Stun­den spä­ter konn­te die die­bi­sche Elster ihre Fin­ger nicht von zwei Packun­gen Chips las­sen und ver­such­te die­se in einem Ein­kaufs­markt in der Kar­che­stra­ße zu ent­wen­den. Auch hier wur­de der Dieb­stahl Dank dem geschul­ten Auge des Per­so­nals ver­hin­dert. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg konn­te sich dies­mal die Per­so­na­li­en­fest­stel­lung spa­ren und nahm gleich den Sach­ver­halt auf.

Durch ihr Ver­hal­ten hat sich die 14-Jäh­ri­ge zwei Anzei­gen wegen Laden­dieb­stahls und eine wegen Haus­frie­dens­bruch eingehandelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Zeu­gen­auf­ruf nach Schlägerei

KRO­NACH. In der Nacht auf Sonn­tag gerie­ten meh­re­re Per­so­nen im Kro­na­cher Stadt­ge­biet anein­an­der. Bei der kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung erlit­ten drei Män­ner Kopf­ver­let­zun­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Sonn­tag, gegen 2.50 Uhr Som­mer­zeit, mel­de­ten Zeu­gen eine Schlä­ge­rei zwi­schen meh­re­ren Män­nern bei der Poli­zei. Wie sich her­aus­stell­te, fand die Aus­ein­an­der­set­zung im Bereich der Stra­ßen Kühn­lenz­hof / Stein­mühl­gäß­chen, zwi­schen den rück­wär­ti­gen Gebäu­de­tei­len einer Bank­fi­lia­le und einer Shis­ha­bar statt. Die Strei­fen­be­am­ten tra­fen am Ein­satz­ort auf drei ver­letz­te Män­ner im Alter von 26, 28 und 19 Jah­ren, die bei der Schlä­ge­rei unter ande­rem Gesichts­ver­let­zun­gen erlit­ten hat­ten. Die bei­den Älte­ren kamen zur Behand­lung in ein Kran­ken­haus. Die Täter sind nicht bekannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg führt die Ermitt­lun­gen und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.

Unbe­kann­ter beschä­digt Windschutzscheibe

Kro­nach: Im Lau­fe des letz­ten Sonn­tags wur­de in der Kro­na­cher Sied­lung ein wei­ßer VW T‑Roc beschä­digt. Das Fahr­zeug mit Wies­ba­de­ner Kenn­zei­chen war in der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße geparkt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat­te die Wind­schutz­schei­be des Pkw beschä­digt und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 1500,- Euro ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Fahr­rä­der entwendet

Kro­nach: Im Stadt­be­reich Kro­nach wur­den inner­halb der letz­ten Woche zwei Fahr­rä­der gestoh­len. Unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten im Lau­fe des Mon­tags in der Rose­nau ein gold­far­be­nes Damen­rad der Mar­ke Hei­de­mann. Das aus den 70er Jah­ren stam­men­de Fahr­rad war in gutem Zustand und mit einem Rie­gel­schloss gesi­chert. Der Wert des Rades liegt bei etwa 100,- Euro. In der Frie­se­ner Stra­ße wur­de im Zeit­raum von Sams­tag bis Mon­tag ein grau­es Klapp­rad des Her­stel­lers „Dahon“ im Wert von ca. 300,- Euro gestoh­len. Das Rad stand im Flur eines Mehr­fa­mi­li­en­an­we­sens und war unversperrt.

Sabo­ta­ge ging schief

Küps: In der Zeit von Sonn­tag auf Mon­tag ver­such­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen roten Renault Twin­go zu beschä­digt. Das Fahr­zeug aus dem Zulas­sungs­be­reich Köln war in der Alten Post­stra­ße geparkt. Ein Nach­bar des Fahr­zeug­nut­zers hat­te fest­ge­stellt, dass jemand meh­re­re, mit Nägeln gespick­te Kasta­ni­en unter die hin­te­ren Räder leg­te und hier­durch offen­sicht­lich einen Scha­den am Fahr­zeug her­bei­füh­ren wollte.