Musik bei Kerzenschein

Die Kir­chen­ge­mein­de Grä­fen­berg lädt herz­lich ein in die mit Ker­zen beleuch­te­te Drei­ei­nig­keits­kir­che in Grä­fen­berg zu einem stim­mungs­vol­len Kon­zert in der dunk­len Jahreszeit.

Das Eyb­ler-Streich­trio spielt kurz­wei­li­ge Sät­ze kost­ba­rer Kam­mer­mu­sik unbe­kann­ter Kom­po­ni­sten: Wer war gleich noch Paul Wra­niz­ky? Oder wer kennt Joseph von Eyb­ler? Der eine war mit Mozart und Beet­ho­ven befreun­det, der ande­re mit Joseph Haydn.

Bei­de sind Kom­po­ni­sten der Wie­ner Klas­sik, die heu­te kaum mehr jemand kennt.

Eyb­ler-Streich­trio Nürn­berg: Mila­da Schwarz – Vio­li­ne, Wolf­rum Brandt-Hackel – Vio­la, Georg Ongert – Violoncello

Der Ein­tritt ist frei.