Am Mon­tag­mit­tag (30.10.) um kurz vor 11 Uhr wur­den die Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache, Inne­re Stadt, Alt­stadt und Mey­ern­berg zu einem Zim­mer­brand in die Len­bach­stra­ße in Bay­reuth alarmiert.

Beim Ein­tref­fen der ersten Kräf­te drang bereits deut­lich sicht­bar Rauch aus Fen­stern einer Woh­nung im 1. Ober­ge­schoss eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses. In der Brand­woh­nung soll­te sich nach ersten Anga­ben kei­ne Per­son mehr auf­hal­ten, im rest­li­chen Gebäu­de befan­den sich noch teil­wei­se Bewoh­ner in ihren Woh­nun­gen und muss­ten durch die Feu­er­wehr eva­ku­iert wer­den. Glück­li­cher­wei­se war das Trep­pen­haus rauch­frei, sodass die­ses gefahr­los als Flucht­weg genutzt wer­den konn­te. Der Zugang in die Brand­woh­nung selbst gestal­te­te sich trotz dem Ein­satz von Spe­zi­al­werk­zeug schwer, sodass alter­na­tiv der Zugang über ein Fen­ster via Steck­lei­ter gewählt wur­de. Es brann­te in zwei Zim­mern der Woh­nung, nach etwa eine drei­vier­tel Stun­de war der Brand unter Kon­trol­le. Auf­grund der hohen Brand­last in der Woh­nung gestal­te­te sich das anschlie­ßen­de Auf­spü­ren ver­blie­be­ner Glut­ne­ster aller­dings auf­wen­dig. Zehn Trupps unter schwe­rem Atem­schutz waren im Ein­satz, um das Brand­gut abzu­lö­schen und ins Freie zu ver­brin­gen, um Schä­den durch Lösch­was­ser zu redu­zie­ren. Außer­dem wur­den die umlie­gen­den Woh­nun­gen zur Kon­trol­le auf Rauch­ein­tritt began­gen. Um den Bedarf an Atem­schutz­trä­gern zu decken, wur­de die Abtei­lung Ober­preu­schwitz im wei­te­ren Ein­satz­ver­lauf nach­alar­miert. Zur Gebiets­ab­si­che­rung für das Stadt­ge­biet wur­de die Abtei­lung St. Geor­gen in die Feu­er­wa­che alarmiert.

Da die Brand­woh­nung unbe­wohn­bar ist, wur­de ein Ver­ant­wort­li­cher des Ord­nungs­amts an die Ein­satz­stel­le geru­fen, um die Mög­lich­keit einer Blei­be für die betrof­fe­ne Per­son abzu­klä­ren. Eben­falls sind die Stadt­wer­ke und Ver­tre­ter der Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft vor Ort.

Das BRK Bay­reuth war mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen im Ein­satz, nähe­re Infor­ma­tio­nen sind der Pres­se­mit­tei­lung des BRK zu entnehmen.

Update um 15.15 Uhr:

Die noch an der Ein­satz­stel­le befind­li­chen Feu­er­wehr­kräf­te sind noch mit den letz­ten Auf­räum­ar­bei­ten beschäf­tigt und wer­den in Kür­ze wie­der zu ihren Stand­or­ten zurück­keh­ren. Eine wei­te­re Woh­nung ist durch Lösch­was­ser zunächst unbe­wohn­bar. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.