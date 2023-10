Erster Sieg in der Vol­ley­ball-Lan­de­li­ga in der gesam­ten Vereinsgeschichte

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, den 28. Okto­ber, hat die 1. Damen­mann­schaft der DJK Eggols­heim ihren ersten Spiel­tag vor hei­mi­scher Kulis­se in der Sai­son 2023/24 gespielt. In der Egger­bach­hal­le zu Gast waren zum einen die Mädels vom SV Hahn­bach II, die als Mit­fa­vo­ri­ten der Lan­des­li­ga Nord-Ost gel­ten und das erste Spiel gegen die Gast­ge­be­rin­nen spiel­ten. Anschlie­ßend tra­fen die Eggols­hei­me­rin­nen auf die Geg­ne­rin­nen des SV Schwaigs, gegen die das zwei­te Spiel an die­sem Heim-Dop­pel­spiel­tag gespielt wurde.

Im ersten Spiel star­te­te die DJK mit der Stamm­mann­schaft auf dem Spiel­feld, um Sicher­heit und Ruhe in das eige­ne Spiel rein­zu­be­kom­men. Ihre star­ken Geg­ne­rin­nen aus Hahn­bach mach­ten ihnen den Spiel­be­ginn aber nicht leicht und hol­ten sich den ersten Satz mit einem Punk­te­vor­sprung von 12 Punkten.

Im zwei­ten Satz zeig­ten die Eggols­hei­me­rin­nen, dass sie Vol­ley­ball spie­len kön­nen und auch in der Lan­des­li­ga mit­spie­len wol­len und zeig­ten sowohl star­ke Aktio­nen im Block, als auch Dyna­mik im Angriff und eine gute Quo­te in der Abwehr. Lei­der muss­ten die Gast­ge­be­rin­nen aber auch die­sen Satz mit 20:25 an die Geg­ne­rin­nen abgeben.

Ähn­lich wie im ersten Satz spiel­te die Mann­schaft aus Hahn­bach auch im drit­ten Satz von Beginn an mit gro­ßer Sou­ve­rä­ni­tät und die Eggols­hei­me­rin­nen muss­ten sich schluss­end­lich gegen die­se erfah­re­ne und gut auf­ein­an­der ein­ge­spiel­te Mann­schaft mit einem 14:15, also mit einer 0:3 Nie­der­la­ge geschla­gen geben.

Nach einer Mann­schafts­be­spre­chung mit Trai­ner Tho­mas Wüst­ner star­te­ten die Damen vom DJK mit neu­er Ener­gie in das zwei­te Spiel, bei dem sie der Mann­schaft aus Schwaig gegen­über­stan­den. Beglei­tet von der laut­star­ken Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Fans konn­ten die Eggols­hei­me­rin­nen hier zei­gen, was sie kön­nen. Nach den ersten bei­den Sät­zen, die sie 25:19 und 25:21 gewon­nen haben, ging es im drit­ten Satz um die rea­le Chan­ce, dass sich die Mädels den 1. Sieg in der Lan­des­li­ga holen könn­ten. Nach einem Kopf an Kopf ren­nen und zahl­rei­chen lan­gen Ball­wech­seln hat­ten hier die Geg­ne­rin­nen die Nase vor­ne und konn­ten den Satz 23:25 für sich ent­schei­den. Im vier­ten Satz nutz­ten die Mädels vom DJK ihre Chan­cen gut und spiel­ten getra­gen von den Fan­ge­sän­gen einen star­ken letz­ten Satz, den sie 25:18 gewin­nen konn­ten. Damit war es vollbracht:

Die 1. Damen­mann­schaft der DJK Eggols­heim hol­te sich mit einem 3:1 den ersten Sieg in der Vol­ley­ball-Lan­de­li­ga in der gesam­ten Ver­eins­ge­schich­te. Stolz bedank­te sich das Team bei den bei­den Gast­mann­schaf­ten und den Fans und blickt mit Ehr­geiz auf den kom­men­den Spiel­tag am 11. Novem­ber in Regenstauf entgegen.