KULM­BACH. Am Mon­tag­vor­mit­tag brach in einem Haus in Kulm­bach ein Feu­er aus. Inzwi­schen ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth zur unkla­ren Brandursache.

Eine Bewoh­ne­rin des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Kulm­ba­cher Gustav-Adolf-Stra­ße wähl­te um kurz nach 9 Uhr den Not­ruf, nach­dem sie Rauch in ihrem Haus bemerkt hat­te. Anschlie­ßend ver­ließ sie unver­letzt das Gebäu­de. Kräf­te der Poli­zei und Feu­er­wehr kamen vor Ort. Wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten muss­ten die Beam­ten die Gustav-Adolf-Stra­ße sper­ren. Das Haus stand inzwi­schen in Voll­brand. Der Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge über 100.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand verletzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.