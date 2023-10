Uni­ver­si­täts­chor Bay­reuth tri­um­phiert beim Klaus-Die­ter Wolff-Preis 2023

Am 26. Okto­ber 2023 wur­de an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth der Klaus-Die­ter Wolff-Preis in Höhe von 3.000 Euro an den Chor…