Span­nung vor dem Sai­son­auf­takt in der Regionalliga

Am Sams­tag beginnt für die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler die neue Regio­nal­li­ga­sai­son zu einem unge­wöhn­lich spä­ten Zeit­punkt, wenn sie um 17 Uhr die Bun­des­li­ga­re­ser­ve der BG Leitershofen/​Stadtbergen in Strul­len­dorf erwarten.

Grund für die­sen Zeit­punkt Ende Okto­ber ist der herr­schen­de Schieds­rich­ter­man­gel, sodass immer nur zwei der aus drei Staf­feln bestehen­den 2. Regio­nal­li­ga (Nord/​Mitte/​Süd) an einem Wochen­en­de spie­len kön­nen, wäh­rend die 3. Grup­pe pau­siert. Ab der kom­men­den Sai­son soll die Liga wie­der in zwei gro­ße Staf­feln zurück­ge­führt werden.

Die Bau­n­a­cher Young­ster wur­den heu­er erst­mals in die Grup­pe Mit­te ein­sor­tiert und tref­fen somit über­wie­gend auf völ­lig unbe­kann­te Teams. So ist es auch am Wochen­en­de, da man über die 2. Mann­schaft des ProB-Ligi­sten aus der Augs­bur­ger Gegend nur wenig erfah­ren kann. Klar ist, dass beim Geg­ner ein Mix aus jun­gen, auf­stre­ben­den Talen­ten und erfah­re­nen Spie­lern an den Start gehen wird, den man wohl zu den Spit­zen­teams der Liga zäh­len muss. Her­aus­ra­gend dürf­ten Emi­li­an Lim­mer (17), Domi­nik Hein­rich (18), Ben­ja­min Hein­rich (20), Ben­ja­min Kuprat (19) und Neman­ja Tum­ba­se­vic (20) sein, die alle zum ProB-Kader der Gäste gehö­ren und in der letz­ten Sai­son von Micha­el Dorsch trai­niert wur­den. Da aber die „Hes­sing Kan­ga­roos“ am Sams­tag fast zur glei­chen Zeit ihr Bun­des­li­ga­heim­spiel gegen Erfurt bestrei­ten, ist nicht damit zu rech­nen, dass alle die­se Spie­ler mit nach Strul­len­dorf reisen.

Die Gast­ge­ber, die heu­er von Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der gecoacht wer­den, dürf­ten aber ihr Augen­merk sowie­so mehr auf ihr eige­nes Team rich­ten, das mit einem gro­ßen Kader (24 Spie­ler) und nach einer guten Vor­be­rei­tung mit viel Vor­freu­de an den Start gehen wird. Lei­der fehlt Neo Kri­za­no­vic, der sich in der letz­ten Woche ver­letzt hat. Coach Jörg Mau­solf sieht dem Sai­son­auf­takt mit Span­nung ent­ge­gen: „Wir wis­sen noch nicht genau, wie gut wir in der Liga ein­zu­schät­zen sind. Klar wird es am Anfang noch Abstim­mungs­pro­ble­me geben, aber ich kann den vol­len Ein­satz von unse­rem Team auf jeden Fall ver­spre­chen.“ Außer­dem set­zen er und sei­ne Jungs wie­der auf die Unter­stüt­zung von hof­fent­lich vie­len Fans, die das Team in gewohn­ter Wei­se anfeuern.

Der Ein­tritts­preis ist bei 5 Euro nicht erhöht wor­den. Es wird auch eine Dau­er­kar­te für 25 Euro ange­bo­ten. Alle Dau­er­kar­ten­be­sit­zer der Bam­berg Bas­kets haben frei­en Ein­tritt zu allen Heim­spie­len. Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt. Die Hal­le ist ab 16.30 Uhr geöffnet.

2. Regio­nal­li­ga Mitte

Bau­nach Young Pikes – BG Lei­tersho­fen 2

Sams­tag, 28.10.2023, Haupts­moor­hal­le Strul­len­dorf, 17 Uhr