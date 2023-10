Als wür­de eine klei­ne gemein­sa­me Rei­se zu Ende gehen, für den Moment. Eine sehr schö­ne natürlich.

Vor eini­gen Mona­ten als das Tele­fon klin­gel­te und die Erlan­ger Stadt­wer­ke dem BRK Erlan­gen-Höch­stadt in Aus­sicht stell­te, die Begün­stig­ten beim dies­jäh­ri­gen Bene­fiz-Kon­zert auf der Kul­tur­in­sel Wöhr­müh­le zu sein, war die Freu­de schon groß. Abba Fever soll­te es sein, eine wun­der­ba­re Band aus Ham­burg, die auf unver­gleich­li­che Wei­se die gro­ßen Songs von Abba per­formt. Dazu die herr­li­che Festi­val-Atmo­sphä­re der Kul­tur­in­sel – das konn­te ja nur ein Erfolg wer­den. Obwohl die Hoff­nun­gen auf zahl­rei­che Besu­cher schon nicht klein waren, wur­den die Erwar­tun­gen den­noch über­trof­fen. Über 2000 Besu­cher ström­ten bei schön­stem Som­mer­wet­ter auf die Insel und genos­sen eine groß­ar­ti­ge Show.

Kurz dar­auf noch eine tol­le Nach­richt oben­drauf, auch ein Teil­erlös der Tickets der Bene­fiz-Vor­stel­lung des Open-Air-Kinos an der Blei­che soll­ten an unser Rotes Kreuz gehen. Die­ses Mal hat­te das Wet­ter kein Erbar­men. Aus­ge­rech­net an die­sem Tag reg­ne­te es stur vor sich hin und trotz­dem genos­sen rund 400 Besu­cher den Abend. Auch hier wie­der ein tol­ler Erfolg für die Erlan­ger Stadt­wer­ke und somit eine groß­ar­ti­ge Spen­de für die ehren­amt­li­che Arbeit des BRK.

Ins­ge­samt durf­te sich das BRK Erlan­gen-Höch­stadt nun über eine beein­drucken­de Spen­de von 12.886 Euro freu­en. Eine fan­ta­sti­sche Sum­me, die den über 1500 Ehren­amt­li­chen zugu­te­kom­men wird. Wäh­rend die Frei­wil­li­gen aus rei­ner Näch­sten­lie­be und aus Freu­de am Hel­fen ihren Dienst tun, benö­tigt es den­noch immer Geld für Schutz­klei­dung, Aus­rü­stung, Fort­bil­dung und Mate­ri­al, um stets im Not­fall parat zu sein. Die Spen­de der Erlan­ger Stadt­wer­ke ist hier eine enor­me Hil­fe – für das Rote Kreuz und somit für die Sicher­heit der Bewoh­ner der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlangen-Höchstadt.

Danie­la Oel­mann, Öffent­lich­keits­ar­beit BRK Erlangen-Höchstadt