McN­eill bringt die Hal­le zum Explodieren

In einem packen­den Spiel konn­ten sich die Sel­ber Wöl­fe gegen den ESV Kauf­beu­ren end­lich wie­der einen Heim­sieg holen. Vor allem ein star­kes zwei­tes Drit­tel brach­te die Wöl­fe zurück in die Par­tie. In der Over­ti­me war es dann Mark McN­eill, der die NETZSCH Are­na zum Explo­die­ren brachte.

Wöl­fe ohne das Quänt­chen Glück

Die Mann­schaft von Ser­gei Waß­mil­ler erwisch­te einen guten Start in die Par­tie und ver­zeich­ne­te direkt durch Miglio die erste Chan­ce. Kurz dar­auf war es dann Peter, der nach Quer­pass von Kal­ns den Puck nicht rich­tig traf und an Fieß­in­ger schei­ter­te. Auch kör­per­lich waren die Wöl­fe prä­sent und lie­ßen die Gäste kaum zur Ent­fal­tung kom­men. Die erste Stra­fe konn­te man auch schad­los über­ste­hen. Mit­te des ersten Drit­tels war es dann ein Puck­ver­lust in der Angriffs­zo­ne, wel­cher für die Füh­rung der Jokers sorg­te. Die­sen stark vor­ge­tra­ge­nen Kon­ter voll­ende­te Blom­q­vist zur Füh­rung der Gäste. Die Wöl­fe muss­ten sich danach etwas sor­tie­ren und Kauf­beu­ren war erst­mals am Drücker. Nach einem Knie­check wur­de Oswald zum Duschen geschickt und die Gast­ge­ber hat­ten erst­mals Über­zahl. Tor­chan­ce um Tor­chan­cen konn­ten die Wöl­fe ver­zeich­nen, schei­ter­ten aber ent­we­der an Fieß­in­ger oder hat­ten bei ihren Abschlüs­sen ein­fach nicht das nöti­ge Glück.

Tor­rei­cher Mittelabschnitt

Erneut kamen die Wöl­fe bes­ser aus der Kabi­ne und erspiel­ten sich zahl­rei­che Chan­cen. Die Gäste konn­ten kaum noch für Ent­la­stung sor­gen und Kolu­paylo sorg­te aus Sicht der Wöl­fe end­lich für den Dosen­öff­ner, als McN­eill hin­ter dem Tor lan­ge ver­zö­ger­te und auf den ein­lau­fen­den Kolu­paylo spiel­te, der im Anschluss kei­ne Mühe hat­te, für den Aus­gleich zu sor­gen. Direkt im Anschluss an die­sen Tref­fer die kal­te Dusche für die Wöl­fe. Knack­stedt erhielt eine zwei Minu­ten Stra­fe wor­auf­hin die Jokers sich wie­der äußerst effi­zi­ent zeigten.

Nach Schuss von Wat­son wur­de es etwas unüber­sicht­lich vor dem Tor von Wei­de­kamp. Den Abpral­ler ver­wer­te­te Spur­ge­on zur erneu­ten Füh­rung. Als erneut Blom­q­vist zur Stel­le war und auf 1:3 stell­te, ging jedoch ein Ruck durch die Rei­hen der Wöl­fe. Nach einer Stra­fe gegen Kozi­ol kämpf­ten sich die Gast­ge­ber zurück in die Begeg­nung. Einen tol­len Quer­pass von McN­eill ver­senk­te Knack­stedt sehens­wert per One-Timer direkt unters Dach zum Anschluss­tref­fer. Die Wöl­fe blie­ben am Drücker und wur­den noch vor der Pau­se für ihren Auf­wand belohnt. Knack­stedt mit viel Über­sicht auf Schwam­ber­ger, der eben­so per Direkt­ab­nah­me für den umju­bel­ten Aus­gleich sorgte.

Wöl­fe beloh­nen sich nicht

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt lie­ßen es bei­de Mann­schaf­ten erst­mal etwas ruhi­ger ange­hen. Die Gäste hat­ten dann die ersten Chan­cen, doch Wei­de­kamp war stets auf sei­nem Posten. In den letz­ten zehn Minu­ten drück­ten die Wöl­fe noch­mal aufs Gas­pe­dal und spiel­ten sich im Drit­tel der Gäste fest. Immer wie­der hat­ten die Gast­ge­ber Chan­cen, erst­mals in die­ser Par­tie in Füh­rung zu gehen. Doch weder Gläßl, der an der Lat­te schei­ter­te, noch Knack­stedt, Miglio oder McN­eill brach­ten den Puck über die Linie. So blieb es beim Unentschieden.

In der Over­ti­me ging es dann aber schnell. Den ersten Angriff der Jokers konn­ten die Wöl­fe ver­tei­di­gen, wor­auf­hin Hörd­ler mit einem schö­nen Pass Miglio auf die Rei­se schick­te. Die­ser schei­ter­te erst noch an Fieß­in­ger beim Rebound war dann aber McN­eill zur Stel­le und erziel­te den umju­bel­ten Sieg­tref­fer für sei­ne Farben.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik