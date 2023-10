Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Zeu­gen­auf­ruf: Van­da­lis­mus in Buckenhof

Bucken­hof – Am 28.10.2023, gegen 23:40 Uhr, wur­den in Bucken­hof beim Bus­bahn­hof zwei Bus­häus­chen von bis dato unbe­kann­ten Tätern beschä­digt. Die unbe­kann­ten Täter benutz­ten einen Ein­kaufs­wa­gen, um jeweils eine Schei­be der zwei Bus­häus­chen zu ent­gla­sen. Der Sach­scha­den wird auf ca. 2000 € geschätzt.

Danach flüch­te­ten sie in Rich­tung der angren­zen­den Fel­der. Eine anwe­sen­de Zeu­gin beschrieb die drei männ­li­chen Täter als dun­kel geklei­de­te Jugend­li­che. Wei­te­re Hin­wei­se sind nicht vor­han­den. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei in Utten­reuth unter 09131/760–514 zu melden.

Fahr­rad­dieb­stahl am Bai­er­s­dor­fer Bahnhof

Bai­er­s­dorf – Am Frei­tag, den 27.10.2023, im Zeit­raum von 06:45 Uhr bis 17:40 Uhr, wur­de am Fahr­rad­ab­stell­platz an der west­li­chen Bahn­hof­sei­te ein hoch­wer­ti­ges Pedelec entwendet.

Die­ses war ord­nungs­ge­mäß mit einem Schloss gesi­chert. Bis dato unbe­kann­ter Täter ent­fern­te auf unbe­kann­te Art und Wei­se die Siche­rung und ent­wen­de­te das Pedelec samt Schloss. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von ca. 4000 €. Es han­del­te sich um ein Pedelec der Mar­ke KTM, vom Typ Cen­to 10 Plus, in der Far­be grau/​schwarz. Beson­ders auf­fäl­lig an die­sem war der über­brei­te Sat­tel mit blau­en Appli­ka­tio­nen und einer gefe­der­ten Sattelstütze.

Ein wei­te­rer Fahr­rad­dieb­stahl ereig­ne­te sich am Frei­tag, den 27.10.2023, im Zeit­raum von 07:05 Uhr bis 17:45 Uhr. Hier wur­de am Fahr­rad­ab­stell­platz an der öst­li­chen Bahn­hof­sei­te ein Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, vom Typ Aim, in den Far­ben schwarz / grün, ent­wen­det. Die­ses war ord­nungs­ge­mäß mit einem Schloss gesi­chert. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 450 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter oder den Ver­bleib der Fahr­rä­der geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­däch­ti­ge Jugend­li­che am Park­haus neben der Bould­er­hal­le in Bubenreuth

Buben­reuth – Am Sams­tag den 28.10.2023, gegen 19:00 Uhr, konn­te ein Besu­cher des Rewe­Mark­tes Scher­ben­ge­räu­sche, wel­che womög­lich aus dem Park­haus der Bould­er­hal­le stamm­ten, wahr­neh­men. Beim genaue­ren Hin­se­hen, konn­te der Zeu­ge meh­re­re Jugend­li­che auf der ober­sten Eta­ge des Park­hau­ses fest­stel­len. Nach­dem sie dies bemerk­ten, flüch­te­ten die Jugend­li­chen in unbe­kann­te Rich­tung. Beim genaue­ren Hin­se­hen konn­te die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe einen zer­bro­che­nen Lam­pen­schirm und meh­re­re Glas­scher­ben einer Wein­fla­sche fest­stel­len. Ob der gebro­che­ne Lam­pen­schirm im Zusam­men­hang mit den fest­ge­stell­ten Jugend­li­chen steht, ist zur­zeit Gegen­stand der Ermittlungen.

Umfang­rei­che Fahn­dungs­maß­nah­men im Tat­ort­be­reich ver­lie­fen erfolglos.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei in Utten­reuth unter 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Heß­dorf – Am 29.10.2023, gegen 03:35 Uhr über­fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer mit einem Kasten­wa­gen eine meh­re­re Meter lan­ge Ver­kehrs­in­sel, incl. der dar­auf befind­li­chen Ver­kehrs­schil­der. Im Anschluss ein Leit­pfo­sten, sowie ein arm­dicker Baum ent­wur­zelt. Die ent­spre­chen­de Geräusch­ku­lis­se wur­de durch Pas­san­ten bemerkt, in die­sem Zusam­men­hang auch ein beschä­dig­ter Kasten­wa­gen, wel­cher im wei­te­ren Ver­lauf davon­fuhr. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Van­da­len unterwegs

Adels­dorf: Bereits am Frei­tag­abend gegen 23.30 Uhr zogen bis­lang unbe­kann­te Per­so­nen die Aischer Haup­stra­ße ent­lange. Hier­bei beschä­dig­ten sie mut­wil­lig Außen­de­kor von min­de­stens fünf ver­schie­de­nen Geschä­dig­ten. Unter ande­rem wur­de ein Blu­men­ka­sten mit dar­auf befind­li­cher Later­ne von einem kirch­li­chen Denk­mal an der St. Lau­ren­ti­us Kir­che gesto­ßen. Zudem wur­den wei­ter Blu­men­kä­sten, ein Gar­ten­zaun und diver­se Blu­men­de­kors zerstört.

Zeu­gen die Beob­ach­tun­gen gemacht haben wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung setzen.