Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. In der Zeit von Don­ners­tag bis Sams­tag wur­de am Bahn­hof ein ver­sperr­tes Moun­tain­bike Con­way MC 429 in der Far­be Blau ent­wen­det. Das Rad hat einen Zeit­wert von ca. 400 Euro. Der Geschä­dig­te stell­te am Sams­tag gegen 12.15 Uhr fest, dass es nicht mehr an Ort und Stel­le war.

BAM­BERG. Aus einem Hin­ter­hof im Kuni­gun­den­damm 38 wur­de ein schwar­zes Her­ren­rad der Mar­ke Can­yon Com­muter 9 LTD samt Schloss gestoh­len. Das Rad wur­de am Frei­tag, 18.00 Uhr, abge­stellt, am Sams­tag gegen 08.00 Uhr stellt der Besit­zer den Dieb­stahl fest. Das Rad ist neu­wer­tig und hat einen Zeit­wert von ca. 2000 Euro.

Betrun­ke­ner E‑Scooterfahrer

BAM­BERG. Gegen 02.00 Uhr am Sonn­tag­mor­gen wur­de am Kuni­gun­den­damm ein jun­ger Mann mit einem E‑Scooter kon­trol­liert. Dem 35-jäh­ri­gen wur­de ein Alko­test ange­bo­ten, wel­cher einen Wert von 1,42 Pro­mil­le ergab. Der Mann muss­te mit zur Blut­ent­nah­me, ihn erwar­tet eine Geldstrafe.

Rad­kon­trol­le erfolgreich

BAM­BERG. Im Rah­men einer ande­ren Sach­be­ar­bei­tung befand sich eine Strei­fen­be­sat­zung der Bam­ber­ger Poli­zei am Sonn­tag­mor­gen gegen 04.15 Uhr in der Obe­ren Sand­stra­ße, als ihnen ein Rad­fah­rer, Schlan­gen­li­ni­en­fah­rend ent­ge­gen­kam. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der jun­ge Mann dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen zeig­te. Bei einem Alko­test wur­de ein Wert von 1,52 Pro­mil­le ermit­telt. Bei der Durch­su­chung wur­de eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Für das Rad hat­te er kei­nen Schlüs­sel, einen Eigen­tums­nach­weis konn­te er nicht erbrin­gen. Das Vehi­kel wur­de sicher­ge­stellt, da der drin­gen­de Ver­dacht besteht, dass es ent­wen­det wur­de. Der Mann wur­de nach einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

ZAP­FEN­DORF / SAS­SEN­DORF. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te ver­mut­lich in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ins­ge­samt vier Ver­kehrs­zei­chen, u.a. auch eine Orts­ta­fel, indem die­se teil­wei­se inklu­si­ve Beton­sockel aus der Ver­an­ke­rung geris­sen wur­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 150 Euro. Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Sams­tag­nach­mit­tag, in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr, wur­de ein VW Pas­sat, wel­cher auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­zen­trums in der Miche­lin­stra­ße geparkt war, von einem noch unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 tele­fo­nisch mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

BISCH­BERG. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land beschäf­tigt seit eini­gen Tagen ein etwas unge­wöhn­li­cher Fall. So kommt es in den frü­hen Mor­gen- und Abend­stun­den im Bereich der Mit­tel­stra­ße immer wie­der zu auf­fäl­li­gen „Hil­fe“- und „Hallo“-Rufen, wel­che diver­se Not­ru­fe bei der Ein­satz­zen­tra­le und ent­spre­chend Poli­zei­ein­sät­ze nach sich zog. Auf­grund der Gesamt­si­tua­ti­on ist nicht von einer Not­la­ge aus­zu­ge­hen, wes­halb bereits ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wur­de. Der Ver­ur­sa­cher der Rufe konn­te bis­lang nicht ermit­telt wer­den. Zeu­gen, die dies­be­züg­lich Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unter Alko­hol­ein­fluss schwe­ren Ver­kehrs­un­fall verursacht

A73 Zap­fen­dorf. Ein 18-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer aus Lich­ten­fels war in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag gegen 03:10 Uhr mit sei­nem PKW und drei Freun­den auf der A73 in Rich­tung Lich­ten­fels unter­wegs. Hier­bei ver­lor er kurz vor der Lei­ter­bach­tal­brücke die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und prall­te in die Mit­tel­schutz­plan­ke, schleu­der­te quer über die Fahr­bahn in die Außen­schutz­plan­ke und anschlie­ßend wie­der zurück in die Mit­tel­schutz­plan­ke, wo das kom­plett zer­stör­te Fahr­zeug unfall­be­dingt unbe­leuch­tet zum Ste­hen kam. Ein 53-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer aus Bad Staf­fel­stein fuhr mit hoher Geschwin­dig­keit kur­ze Zeit spä­ter fron­tal mit sei­nem Pkw in den auf der lin­ken Fahr­spur ste­hen­den ver­un­fall­ten Audi. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den bei die­sem Unfall schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum nach Lich­ten­fels ver­bracht. Beim 18-jäh­ri­gen Audi-Fah­rer wur­de durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,34 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein des 18-jäh­ri­gen Fahr­an­fän­gers wur­de umge­hend sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

HAL­LERN­DORF. Im Zeit­raum vom 24.10.2023 bis zum 28.10.2023 wur­de von einem Bau­grund­stück im Orts­teil Schna­id eine Bag­ger­schau­fel ent­wen­det. Die­se hat­te einen Wert von ca. 800 Euro. Wie und wann genau der Täter zuge­schla­gen hat, ist nicht bekannt. Zeu­gen, die dies­be­züg­lich ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Lang­fin­ger schlägt gleich zwei­mal zu

Lich­ten­fels. Am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 17-jäh­ri­ger Staf­fel­stei­ner dabei erwischt, als er in einem Ver­brau­cher­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße Waren im Wert von knapp 3,- Euro ent­wen­de­te. Bei der anschlie­ßen­den Sach­ver­halts­auf­nah­me stell­ten die Poli­zei­be­am­ten dann fest, dass der Lang­fin­ger kur­ze Zeit vor­her in einem dane­ben­lie­gen­den Ein­kaufs­la­den eben­falls Ware ent­wen­det hat­te. Den jun­gen Mann erwar­ten nun zwei Straf­an­zei­gen wegen Ladendiebstahls.