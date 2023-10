„Für eine Ethik der Ver­letz­lich­keit“, mit die­sem The­ma wird sich das Kli­ni­sche Ethik­ko­mi­tee anläss­lich des dies­jäh­ri­gen Ethik­ta­ges am 08. Novem­ber 2023 auseinandersetzen.

Gera­de in der bio­ethi­schen Dis­kus­si­on der letz­ten 30 Jah­re wur­de das sou­ve­rä­ne Sub­jekt, das sich selbst genügt und nur befragt zu wer­den braucht, zum Maß­stab der Ethik erho­ben. Viel zu wenig hat man das Augen­merk auf die Ange­wie­sen­heits­struk­tur des Men­schen gelenkt. Viel zu wenig wur­de bedacht, dass die Her­aus­bil­dung der Auto­no­mie des Men­schen sich in einer Grund­struk­tur der Ver­letz­lich­keit voll­zieht. Der Mensch ist nie nur auto­nom, son­dern auch und gera­de in sei­ner Auto­no­mie grund­sätz­lich verletzlich.