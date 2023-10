Für vie­le Unter­neh­men ist die Ver­mark­tung ihrer Pro­duk­te oder Dienst­lei­stun­gen über Face­book, Insta­gram & Co. ein rie­si­ger Erfolg. Inno­va­ti­ve Betrie­be nut­zen Social Media, um die Kun­den­bin­dung und das Image ihrer Mar­ke zu ver­bes­sern. Doch nicht jedem gelingt es, sich mit sei­nem Ange­bot auf den ver­schie­de­nen Platt­for­men erfolg­reich zu platzieren.

„Social Media ist kom­plex und stän­dig im Wan­del“, sagt Flo­ri­an Eckardt von der Wirt­schafts­för­de­rung im Land­rats­amt Coburg. „Gera­de klei­ne Unter­neh­men tun sich des­halb unglaub­lich schwer damit, die für sie und ihre Ziel­grup­pe pas­sen­de Platt­form und das pas­sen­de For­mat zu fin­den.“ Außer­dem wer­de oft ohne einen Plan gear­bei­tet. Blei­ben dann Erfol­ge aus, kön­ne das fru­strie­rend sein. Der Grün­dungs­be­ra­ter ist lau­fend im Aus­tausch mit Grün­de­rin­nen und Grün­dern und bekommt des­halb aus erster Hand mit, wo Unter­neh­men Unter­stüt­zungs­be­darf haben.

Wenn aber Unter­neh­men von Anfang an den rich­ti­gen Weg ein­schla­gen, steckt in Social Media enor­mes Poten­zi­al. Gera­de für klei­ne­re und jun­ge Betrie­be ist es nach Ein­schät­zung von Flo­ri­an Eckardt fast nir­gend­wo so ein­fach, die Ziel­grup­pen für das eige­ne Pro­dukt oder die eige­ne Dienst­lei­stung zu errei­chen, wie auf den ver­schie­de­nen Plattformen.

„Wir grei­fen auf, was unse­re Unter­neh­men im Land­kreis Coburg bewegt“, sagt der Lei­ter der Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rung, Mar­tin Schmitz. Er möch­te Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer dabei unter­stüt­zen, sich auf das span­nen­de The­ma Social Media ein­zu­las­sen: „Wir wol­len unse­ren Unter­neh­men hel­fen, eine kla­re Stra­te­gie zu ver­fol­gen und Schlüs­sel­kom­pe­ten­zen aufzubauen.“

„Dass wir im Cobur­ger Land immer Neu­es zu bie­ten haben und ger­ne auch etwas ande­re Wege beschrei­ten, dafür steht nicht zuletzt unser Team Wirt­schafts­för­de­rung“, sagt Land­rat Seba­sti­an Straubel zum Ange­bot. Die­ses hel­fe dabei, die Zukunft der Regi­on aktiv, krea­tiv und auf zeit­ge­mä­ße Wei­se zu gestalten.

Unter der Über­schrift „Con­tent is King“ hat die Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rung ein For­mat ent­wickelt, bei dem hei­mi­sche Unter­neh­men vom Know­how von regio­na­len Fach­leu­ten pra­xis­nah pro­fi­tie­ren kön­nen. Cin­dy Maa­ser von den „Mar­ke­ting­kom­pli­zen“ aus Neu­stadt und Clau­dio Bütt­ner von „hub.633“ aus Röden­tal lei­ten im Auf­trag der Wirt­schafts­för­de­rung ein Semi­nar, bei dem die prak­ti­sche Anwen­dung für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer im Mit­tel­punkt steht.

Die Schu­lung kon­zen­triert sich auf die Lösung der bei­den zen­tra­len Fra­gen im Social Media Mar­ke­ting: „Was soll ich posten?“ und „Wie erstel­le ich span­nen­den Inhalt?“ Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wer­den dabei am 16. und 17. Novem­ber jeweils für drei Stun­den in der Digi­ta­len Manu­fak­tur in Röden­tal zu pas­sen­den Lösun­gen für ihren Betrieb geführt. Im ersten Teil wer­den Zie­le, Ziel­grup­pen, der Kauf­pro­zess und geeig­ne­te For­ma­te wie Bil­der, Gra­fi­ken und Vide­os erar­bei­tet. Im zwei­ten Teil des Semi­nars wird behan­delt, in wel­chen For­ma­ten die­se zusam­men­ge­fasst und auf wel­che Platt­for­men sie gepo­stet wer­den kön­nen, inklu­si­ve prak­ti­scher Umsetzung.

Um mög­lichst inten­siv auf die Geschäfts­wirk­lich­keit der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ein­ge­hen zu kön­nen, ist der Work­shop auf zehn Per­so­nen begrenzt. Inter­es­sen­ten kön­nen sich ab sofort um einen der kosten­frei­en Semi­nar­plät­ze bewer­ben. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zum Ablauf gibt es auf www​.wirt​schaft​-coburg​.de oder bei Flo­ri­an Eckardt unter der Tele­fon­num­mer 09561/5145105.