Vol­les Pro­gramm für die Herbstferien!

Rund 850 Aus­stel­ler prä­sen­tie­ren bis Sonn­tag, 5. Novem­ber ihre Ange­bo­te, Pro­duk­te und Inno­va­tio­nen in der Mes­se Nürn­berg. Die Con­su­men­ta lädt zum Ent­decken, Erle­ben, Genie­ßen und Mit­ma­chen ein. Für die Herbst­fe­ri­en gibt es ein abwechs­lungs­rei­ches Programm.

Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann eröff­ne­te am Sams­tag fei­er­lich die 69. Con­su­men­ta. Neun Tage lang prä­sen­tiert die Publi­kums­mes­se in der Mes­se Nürn­berg eine Fül­le von Pro­duk­ten, Dienst­lei­stun­gen und Infor­ma­tio­nen rund um die The­men Woh­nen, Ein­rich­ten, Bau­en, Reno­vie­ren, Mobi­li­tät, Spiel und Tech­nik, Mode und Beau­ty sowie Gesund­heit und Genuss. Die Con­su­men­ta gibt der Regi­on eine Hei­mat, so prä­sen­tie­ren sich zahl­rei­che regio­na­le Unter­neh­men sowie Städ­te, Land­krei­se und Insti­tu­tio­nen hier, um ihre Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen zu prä­sen­tie­ren. Im Rah­men der Eröff­nung dis­ku­tier­ten die Nürn­ber­ger Bür­ger­mei­ste­rin Prof. Dr. Julia Leh­ner, der Für­ther Wirt­schafts­re­fe­rent Horst Mül­ler und Land­rat Ben Schwarz (Land­kreis Roth) die „Her­aus­for­de­run­gen der regio­na­len Wirtschaftsförderung“.

Con­su­men­ta Mar­ke­ting-Star für die Stadt Fürth

Als Schau­fen­ster der Regi­on ver­gibt die Con­su­men­ta seit 2009 in jedem Jahr einen Mar­ke­ting­preis an Unter­neh­men, die in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg beson­de­ren Ein­satz zei­gen und sich durch ein her­aus­ra­gen­des Regio­nal­mar­ke­ting her­vor­tun. In die­sem Jahr wur­de die Stadt Fürth mit dem Con­su­men­ta Mar­ke­ting-Star ausgezeichnet.

Die Geschäfts­füh­rer des Con­su­men­ta-Ver­an­stal­ters AFAG, Hen­ning und Thi­lo Könicke, erklär­ten die Grün­de der Jury, die Stadt Fürth mit dem Mar­ke­ting-Star aus­zu­zeich­nen: „Die Stadt Fürth betei­ligt sich seit vie­len Jah­ren sehr enga­giert an der Con­su­men­ta und begei­stert die Besu­cher auch über die Für­ther Stadt­gren­zen hin­aus mit ihren immer neu­en Kon­zep­ten, ihrer herz­li­chen frän­ki­schen Art und den infor­ma­ti­ven und unter­halt­sa­men Ange­bo­ten. Daher freut es uns, den Mar­ke­ting-Star 2023 unse­ren Freun­den in Fürth zu über­ge­ben und die Stadt Fürth für ihr her­aus­ra­gen­des Regio­nal­mar­ke­ting auszuzeichnen.“

Bis­he­ri­ge Preis­trä­ger des Con­su­men­ta Marketing-Star:

2023: Stadt Fürth

Ver­lei­hung im Rah­men der offi­zi­el­len Con­su­men­ta-Eröff­nung am Sams­tag, 28. Okto­ber 2023, 10 Uhr.

2022: Ofen­lounge Stadler

2021: Lutz

2019: Han­ke – krea­ti­ve Handwerksleistungen

2018: N‑ERGIE Aktiengesellschaft

2017: Spiel­ver­ei­ni­gung Greu­ther Fürth

2016: Musik­haus Klier

2015: Land­kreis Nürn­ber­ger Land

2014: Nürn­ber­ger Rasierer-Zentrale

2013: Küchen Loesch

2012: Euro­päi­sche Metro­pol­re­gi­on Nürnberg

2011: Stadt Neumarkt

2010: Tucher Bräu

2009: Land­kreis Roth

Die Con­su­men­ta fin­det wäh­rend der baye­ri­schen Herbst­fe­ri­en statt und läuft von Sams­tag, 28. Okto­ber bis Sonn­tag, 5. Novem­ber. Am ersten Wochen­en­de wird die Con­su­men­ta von der Heim­tier Mes­se (nur bis 30. Okto­ber) und der Erfin­der­mes­se iENA (nur bis 30. Okto­ber) begleitet.

Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.con​su​men​ta​.de