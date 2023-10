Das Chor­werk „The Pea­ce­ma­kers“ wur­de in der Pfarr­kir­che St. Boni­fa­ti­us Wei­ßen­ohe aufgeführt

Der För­der­ver­ein Klo­ster Wei­ßen­ohe bedankt sich herz­lich bei den „Hap­py Voices“ aus Utten­reuth, die unter Lei­tung von Chor­di­rek­tor Udo Rein­hart mit dem Chor­werk „The Pea­ce­ma­kers“ von Larl Jenk­ins in der Pfarr­kir­che St. Boni­fa­ti­us Wei­ßen­ohe ein tief beein­drucken­des Chor­kon­zert für den Frie­den darboten.

Mit Bea­te Roux am Pia­no und Chri­stoph Bau­ern­schmitt am Schlag­zeug setz­te der 60 köp­fi­ge Chor Wor­te des Frie­dens von her­aus­ra­gen­den Per­sön­lich­kei­ten aus­drucks­stark und emo­tio­nal musi­ka­lisch um. Die Zuhö­rer in der voll­be­setz­ten Klo­ster­kir­che zeig­ten sich hin­ge­ris­sen und mit­ge­nom­men von der außer­ge­wöhn­lich prä­zi­sen stimm­li­chen Lei­stung der Aus­füh­ren­den, die mit ihrer Dar­bie­tung die Stim­mung in die­ser ange­spann­ten Zeit auf­nah­men und somit einen Frie­dens­ap­pell in die Welt sand­ten. Das Bene­fiz die­ses Kon­zert kommt der Chor­aka­de­mie des FSB im Bene­dik­ti­ner­klo­ster Wei­ssen­o­he zu Gute.