„Ver­söhn­ter Abschied“: Unter die­sem Mot­to steht ein Vor­trag mit Aus­tausch am Mitt­woch, 8. Novem­ber, um 19 Uhr in der Refor­mier­ten Kir­che in der Erlan­ger Stra­ße 29 in Bay­reuth. Refe­ren­tin ist Bri­git­te Häus­ler, Super­vi­so­rin und Pfar­re­rin im Ruhe­stand. Vie­le Abschie­de im Leben gehen auto­ma­tisch vor sich, ande­re müs­sen bewusst wahr­ge­nom­men und gestal­tet wer­den. Gemein­sam mit Bri­git­te Häus­ler gehen die Teil­neh­men­den der Fra­ge nach, wie ein Abschied so gestal­tet wer­den kann, dass Ver­gan­ge­nes gewür­digt bleibt und eine gute Zukunft mög­lich wird. Manch­mal kann es auch gesche­hen, dass kein ver­söhn­ter Abschied gelingt – auch das wird thematisiert.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind will­kom­men. Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und die Evang.-reformierte Kir­chen­ge­mein­de Bayreuth.