TSV Bad Königs­ho­fen 2 – DJK Eggols­heim 1

Am Sams­tag , 29.10.2023 ab 14 Uhr tref­fen in der Tisch­ten­nis­re­gio­nal­li­ga Süd die Eggols­hei­mer Tisch­ten­nis­her­ren auf die Bun­des­li­ga Reser­ve des TSV Bad Königs­ho­fen in der Königs­hof­ner Shake-Hand Are­a­na. Die bei­den Mann­schaf­ten zie­ren nach drei Spiel­ta­gen das Tabel­len­en­de der Regio­nal­li­ga. Somit kommt der Par­tie eine rich­tungs­ei­sen­de Bedeu­tung zu.

Die Eggols­hei­mer Ver­tre­tung um Mako­to Nago­mi kann aus dem Vol­len schöp­fen, wäh­rend die Auf­stel­lung der Unter­fran­ken auf Grund Ihrer zahl­rei­chen Optio­nen im Kader noch offen ist.